16:58 09.12.2025 (обновлено: 17:06 09.12.2025)
Путин рассчитывает на участие СПЧ в мониторинге парламентских выборов
Путин рассчитывает на участие СПЧ в мониторинге парламентских выборов

Путин рассчитывает на участие СПЧ в мониторинге выборов в 2026 году

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на участие СПЧ в мониторинге парламентских выборов в РФ в 2026 году.
"В 2026 году состоятся выборы депутатов Государственной думы. Рассчитываю на ваше активное участие в мониторинге соблюдения избирательных прав граждан. Опыт у вас здесь большой, есть постоянно действующая рабочая группа", - сказал Путин на совете по развитию гражданского общества и правам человека.
