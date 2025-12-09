Путин рассказал о втором пакете мер борьбы с телефонным мошенничеством

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Обсуждается второй пакет мер борьбы с телефонным мошенничеством, на подходе и третий, заявил президент России Владимир Путин.

"Первый пакет мер по защите граждан в цифровой среде уже принят. Разработан и проходит обсуждение и согласование второй пакет, а в ближайших планах третий. В их основе в том числе ваши инициативы", - сказал глава государства в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.