Путин рассказал о втором пакете мер борьбы с телефонным мошенничеством
16:57 09.12.2025
Путин рассказал о втором пакете мер борьбы с телефонным мошенничеством
Путин рассказал о втором пакете мер борьбы с телефонным мошенничеством
2025
Путин проводит заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Накануне Международного дня прав человека Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека Встреча проходит в режиме видеоконференции. В начале своего вступительного слова глава государства поблагодарил членов совета за проделываемую ими работу.
Путин рассказал о втором пакете мер борьбы с телефонным мошенничеством

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Обсуждается второй пакет мер борьбы с телефонным мошенничеством, на подходе и третий, заявил президент России Владимир Путин.
"Первый пакет мер по защите граждан в цифровой среде уже принят. Разработан и проходит обсуждение и согласование второй пакет, а в ближайших планах третий. В их основе в том числе ваши инициативы", - сказал глава государства в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу с июня. Он включает порядка 30 инициатив, которые вводятся поэтапно. Так, с 1 августа россияне получили возможность отказаться от смс-рассылок, а с 1 сентября они смогут отказаться от спам-звонков. Кроме того, на "Госуслугах" будет можно устанавливать самозапрет на оформление сим-карт.
Путин отметил предложения СПЧ по борьбе с телефонным мошенничеством
© 2025 МИА «Россия сегодня»
