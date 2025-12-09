Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с СПЧ помощь бойцам СВО и борьбу с телефонным мошенничеством - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:56 09.12.2025 (обновлено: 19:31 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/putin-2060878969.html
Путин обсудил с СПЧ помощь бойцам СВО и борьбу с телефонным мошенничеством
Путин обсудил с СПЧ помощь бойцам СВО и борьбу с телефонным мошенничеством - РИА Новости, 09.12.2025
Путин обсудил с СПЧ помощь бойцам СВО и борьбу с телефонным мошенничеством
Владимир Путин на заседании Совета по правам человека выразил признательность правозащитникам за прямой контакт с людьми и неравнодушное отношение к их нуждам. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T16:56:00+03:00
2025-12-09T19:31:00+03:00
общество
владимир путин
совет по правам человека при президенте рф (спч)
заседание спч с участием путина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060882148_0:176:3136:1940_1920x0_80_0_0_4fafb02d421fd972b04695e100ad7b4b.jpg
https://ria.ru/20251208/putin-2060677376.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин проводит заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Накануне Международного дня прав человека Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека Встреча проходит в режиме видеоконференции. В начале своего вступительного слова глава государства поблагодарил членов совета за проделываемую ими работу.
2025-12-09T16:56
true
PT1M19S
Путин: "Обсудим поддержку семей с детьми и что необходимо сделать для ветеранов и реабилитации инвалидов"
Сегодня мы обсудим, что еще необходимо сделать для участников специальной военной операции и контртеррористической операции, для наших ветеранов. В повестке и ряд других серьезных вопросов. Среди них: социальная поддержка семей с детьми, обеспечение занятости и реабилитации инвалидов, совершенствование системы паллиативной помощи, вопросы эффективности и безопасности применения современных технологий, включая искусственный интеллект.
2025-12-09T16:56
true
PT1M05S
Путин о предложении помиловать заключенных к Новому году
"Такое праздничное чудо, подарите его, Владимир Владимирович" Путину предложили помиловать заключенных к Новому году
2025-12-09T16:56
true
PT0M44S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060882148_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fadfc319532036c99cf35831be64ef68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, совет по правам человека при президенте рф (спч), заседание спч с участием путина, россия
Общество, Владимир Путин, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Заседание СПЧ с участием Путина, Россия

Путин обсудил с СПЧ помощь бойцам СВО и борьбу с телефонным мошенничеством

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЗаседание Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека
Заседание Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Заседание Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Владимир Путин на заседании Совета по правам человека выразил признательность правозащитникам за прямой контакт с людьми и неравнодушное отношение к их нуждам.
"Благодарю вас и ваших коллег, уполномоченных по правам человека, волонтеров, активистов некоммерческих организаций", — сказал он.
Как отметил глава государства, правозащитники в России справляются со своими задачами. Он указал на важную роль СПЧ в отстаивании прав граждан за рубежом и непримиримость с русофобией. По его словам, голос инстанции убедительно и веско звучит на международной арене.
Президент предложил участникам заседания обсудить дополнительные меры поддержки военных в зоне специальной военной операции и КТО, выразив уверенность, что они продолжат уделять пристальное внимание обеспечению прав бойцов и членов их семей.
"Надо исходить из реалий, которые происходят и происходили в ходе боевых действий. Вот из этого надо исходить. А формальные вещи — они не должны влиять на суть принимаемых нами решений в пользу наших ребят, которые себя не жалеют и защищают интересы России", — подчеркнул Путин.
Он поручил обеспечить поддержку детям, которые родились после гибели отцов в зоне проведения СВО.
Путин также отметил предложения Совета по борьбе с телефонным мошенничеством.
"Вы предложили ряд предметных решений. Это блокировка вызовов с территории недружественных государств, которые производятся в преступных целях, маркировка звонков, а также более четкие требования к сотрудникам госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. Все они учтены и внедряются правительством", — рассказал он.
Сейчас обсуждается второй пакет таких мер, а третий уже на подходе, добавил Путин.
Глава государства также заявил, что рассчитывает на участие СПЧ в мониторинге соблюдения избирательных прав граждан на парламентских выборах в следующем году.
Не обошел президент и все более остро стоящую проблему использования искусственного интеллекта, призвав не допустить разделения общества.
"Это сложная задача, чтобы у нас не возникла элита из двух десятков человек, которые действительно думают, которые что-то "генерят", и основной массы людей, которые будут уметь только кнопку нажимать. Это очень сложный вопрос, но совершенно точно его нужно решать", — пояснил он.
При этом совсем отказаться от ИИ России нельзя: это означало бы потерю возможностей. Тем не менее использование таких технологий не должно быть бездумным: важно не допустить появление поколения молодых людей, которые разучатся самостоятельно решать задачи.
Одной из ключевых задач Совета Путин назвал контроль за реализацией национальных проектов, в которых содержатся цели России и показатели их достижения.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Путин подписал указ о ротации в СПЧ
8 декабря, 21:03
 
ОбществоВладимир ПутинСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Заседание СПЧ с участием ПутинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала