Путин обсудил с СПЧ помощь бойцам СВО и борьбу с телефонным мошенничеством

Заседание Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Владимир Путин на заседании Совета по правам человека выразил признательность правозащитникам за прямой контакт с людьми и неравнодушное отношение к их нуждам.

"Благодарю вас и ваших коллег, уполномоченных по правам человека, волонтеров, активистов некоммерческих организаций", — сказал он.

Как отметил глава государства, правозащитники в России справляются со своими задачами. Он указал на важную роль СПЧ в отстаивании прав граждан за рубежом и непримиримость с русофобией. По его словам, голос инстанции убедительно и веско звучит на международной арене.

Президент предложил участникам заседания обсудить дополнительные меры поддержки военных в зоне специальной военной операции и КТО, выразив уверенность, что они продолжат уделять пристальное внимание обеспечению прав бойцов и членов их семей.

"Надо исходить из реалий, которые происходят и происходили в ходе боевых действий. Вот из этого надо исходить. А формальные вещи — они не должны влиять на суть принимаемых нами решений в пользу наших ребят, которые себя не жалеют и защищают интересы России", — подчеркнул Путин.

Он поручил обеспечить поддержку детям, которые родились после гибели отцов в зоне проведения СВО.

Путин также отметил предложения Совета по борьбе с телефонным мошенничеством.

"Вы предложили ряд предметных решений. Это блокировка вызовов с территории недружественных государств, которые производятся в преступных целях, маркировка звонков, а также более четкие требования к сотрудникам госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. Все они учтены и внедряются правительством", — рассказал он.

Сейчас обсуждается второй пакет таких мер, а третий уже на подходе, добавил Путин

Глава государства также заявил, что рассчитывает на участие СПЧ в мониторинге соблюдения избирательных прав граждан на парламентских выборах в следующем году.

Не обошел президент и все более остро стоящую проблему использования искусственного интеллекта, призвав не допустить разделения общества.

"Это сложная задача, чтобы у нас не возникла элита из двух десятков человек, которые действительно думают, которые что-то "генерят", и основной массы людей, которые будут уметь только кнопку нажимать. Это очень сложный вопрос, но совершенно точно его нужно решать", — пояснил он.

При этом совсем отказаться от ИИ России нельзя: это означало бы потерю возможностей. Тем не менее использование таких технологий не должно быть бездумным: важно не допустить появление поколения молодых людей, которые разучатся самостоятельно решать задачи.