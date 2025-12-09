https://ria.ru/20251209/putin-2060878969.html
Путин обсудил с СПЧ помощь бойцам СВО и борьбу с телефонным мошенничеством
Путин обсудил с СПЧ помощь бойцам СВО и борьбу с телефонным мошенничеством - РИА Новости, 09.12.2025
Путин обсудил с СПЧ помощь бойцам СВО и борьбу с телефонным мошенничеством
Владимир Путин на заседании Совета по правам человека выразил признательность правозащитникам за прямой контакт с людьми и неравнодушное отношение к их нуждам. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T16:56:00+03:00
2025-12-09T16:56:00+03:00
2025-12-09T19:31:00+03:00
общество
владимир путин
совет по правам человека при президенте рф (спч)
заседание спч с участием путина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060882148_0:176:3136:1940_1920x0_80_0_0_4fafb02d421fd972b04695e100ad7b4b.jpg
https://ria.ru/20251208/putin-2060677376.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Путин проводит заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Накануне Международного дня прав человека Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Встреча проходит в режиме видеоконференции. В начале своего вступительного слова глава государства поблагодарил членов совета за проделываемую ими работу.
2025-12-09T16:56
true
PT1M19S
Путин: "Обсудим поддержку семей с детьми и что необходимо сделать для ветеранов и реабилитации инвалидов"
Сегодня мы обсудим, что еще необходимо сделать для участников специальной военной операции и контртеррористической операции, для наших ветеранов. В повестке и ряд других серьезных вопросов. Среди них: социальная поддержка семей с детьми, обеспечение занятости и реабилитации инвалидов, совершенствование системы паллиативной помощи, вопросы эффективности и безопасности применения современных технологий, включая искусственный интеллект.
2025-12-09T16:56
true
PT1M05S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060882148_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fadfc319532036c99cf35831be64ef68.jpg
Путин о предложении помиловать заключенных к Новому году
"Такое праздничное чудо, подарите его, Владимир Владимирович"
Путину предложили помиловать заключенных к Новому году
2025-12-09T16:56
true
PT0M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, совет по правам человека при президенте рф (спч), заседание спч с участием путина, россия
Общество, Владимир Путин, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Заседание СПЧ с участием Путина, Россия
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Владимир Путин на заседании Совета по правам человека выразил признательность правозащитникам за прямой контакт с людьми и неравнодушное отношение к их нуждам.
"Благодарю вас и ваших коллег, уполномоченных по правам человека, волонтеров, активистов некоммерческих организаций", — сказал он.
Как отметил глава государства, правозащитники в России
справляются со своими задачами. Он указал на важную роль СПЧ в отстаивании прав граждан за рубежом и непримиримость с русофобией. По его словам, голос инстанции убедительно и веско звучит на международной арене.
Президент предложил участникам заседания обсудить дополнительные меры поддержки военных в зоне специальной военной операции и КТО, выразив уверенность, что они продолжат уделять пристальное внимание обеспечению прав бойцов и членов их семей.
"Надо исходить из реалий, которые происходят и происходили в ходе боевых действий. Вот из этого надо исходить. А формальные вещи — они не должны влиять на суть принимаемых нами решений в пользу наших ребят, которые себя не жалеют и защищают интересы России", — подчеркнул Путин.
Он поручил обеспечить поддержку детям, которые родились после гибели отцов в зоне проведения СВО.
Путин также отметил предложения Совета по борьбе с телефонным мошенничеством.
"Вы предложили ряд предметных решений. Это блокировка вызовов с территории недружественных государств, которые производятся в преступных целях, маркировка звонков, а также более четкие требования к сотрудникам госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. Все они учтены и внедряются правительством", — рассказал он.
Сейчас обсуждается второй пакет таких мер, а третий уже на подходе, добавил Путин
.
Глава государства также заявил, что рассчитывает на участие СПЧ в мониторинге соблюдения избирательных прав граждан на парламентских выборах в следующем году.
Не обошел президент и все более остро стоящую проблему использования искусственного интеллекта, призвав не допустить разделения общества.
"Это сложная задача, чтобы у нас не возникла элита из двух десятков человек, которые действительно думают, которые что-то "генерят", и основной массы людей, которые будут уметь только кнопку нажимать. Это очень сложный вопрос, но совершенно точно его нужно решать", — пояснил он.
При этом совсем отказаться от ИИ России нельзя: это означало бы потерю возможностей. Тем не менее использование таких технологий не должно быть бездумным: важно не допустить появление поколения молодых людей, которые разучатся самостоятельно решать задачи.
Одной из ключевых задач Совета Путин назвал контроль за реализацией национальных проектов, в которых содержатся цели России и показатели их достижения.