16:55 09.12.2025 (обновлено: 17:00 09.12.2025)
Голос СПЧ убедительно звучит на международной арене, заявил Путин
Голос СПЧ убедительно звучит на международной арене, заявил Путин
Голос Совета по правам человека убедительно и веско звучит на международной арене, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T16:55:00+03:00
2025-12-09T17:00:00+03:00
Голос СПЧ убедительно звучит на международной арене, заявил Путин

Путин заявил, что голос СПЧ убедительно и веско звучит на международной арене

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Голос Совета по правам человека убедительно и веско звучит на международной арене, заявил президент России Владимир Путин.
"Важно, что голос Совета в защиту прав человека убедительно и веско звучит и на международном уровне. Вы не оставляете без внимания преследования людей по национальному, религиозному, языковому или иному признаку", - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Путин назвал одну из ключевых задач СПЧ
