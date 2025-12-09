https://ria.ru/20251209/putin-2060878259.html
Путин назвал одну из ключевых задач СПЧ
Президент РФ Владимир Путин назвал контроль за реализацией национальных проектов одной из ключевых задач Совета при президенте РФ по развитию гражданского... РИА Новости, 09.12.2025
Путин назвал одну из ключевых задач СПЧ
Путин назвал контроль за реализацией нацпроектов одной из ключевых задач СПЧ