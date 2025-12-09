Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал одну из ключевых задач СПЧ - РИА Новости, 09.12.2025
16:54 09.12.2025 (обновлено: 17:03 09.12.2025)
Путин назвал одну из ключевых задач СПЧ
Путин назвал одну из ключевых задач СПЧ
Президент РФ Владимир Путин назвал контроль за реализацией национальных проектов одной из ключевых задач Совета при президенте РФ по развитию гражданского... РИА Новости, 09.12.2025
владимир путин, совет по правам человека при президенте рф (спч), россия, нацпроекты
Владимир Путин, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Россия, Нацпроекты
Путин назвал одну из ключевых задач СПЧ

Путин назвал контроль за реализацией нацпроектов одной из ключевых задач СПЧ

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал контроль за реализацией национальных проектов одной из ключевых задач Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
Путин в ходе Совета по развитию гражданского общества и правам человека отметил, что на сегодняшний день цели России, показатели их достижения содержатся в национальных проектах.
«
"Общественный мониторинг и контроль реализации нацпроектов, в целом социально-экономической политики государства - одни из ключевых задач работы нашего Совета", - сказал глава государства в ходе Совета.
Заседание Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Путин обсудил с СПЧ помощь бойцам СВО и борьбу с телефонным мошенничеством
© 2025 МИА «Россия сегодня»
