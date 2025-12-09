https://ria.ru/20251209/putin-2060877764.html
Путин поблагодарил правозащитников
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил правозащитников за прямой контакт с людьми и неравнодушное отношение к их нуждам. РИА Новости, 09.12.2025
владимир путин
россия
общество
Путин поблагодарил правозащитников за прямой контакт с людьми и неравнодушие