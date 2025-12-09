Рейтинг@Mail.ru
Путин собрал президентский Совет по правам человека - РИА Новости, 09.12.2025
16:51 09.12.2025 (обновлено: 16:58 09.12.2025)
Путин собрал президентский Совет по правам человека
Путин собрал президентский Совет по правам человека
Президент России Владимир Путин собрал президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека на ежегодное заседание, передает корреспондент... РИА Новости, 09.12.2025
Путин собрал президентский Совет по правам человека

Путин собрал президентский Совет по правам человека на ежегодное заседание

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин собрал президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека на ежегодное заседание, передает корреспондент РИА Новости.
Традиционная встреча Путина с членами СПЧ проходит в преддверии Дня прав человека, который отмечается во всем мире 10 декабря.
Накануне заседания глава государства подписал указ о ротации в президентском СПЧ. В состав обновленного совета вошли глава "Союза семей военнослужащих России" Мария Большакова, советник главы Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий Наталья Кравченко, ректор МПГУ Алексей Лубков, председатель движения "Гражданский комитет России" Артур Шлыков. Указом главы государства из совета посмертно исключен Кирилл Вышинский. Также из СПЧ исключены Николай Иванов, Ирина Киркора, Роман Романов и Игорь Юргенс.
Кроме того, президент внес изменения в положение о совете, упразднив должность заместителя председателя СПЧ.
Песков назвал одну из тем заседания СПЧ с участием Путина
Вчера, 12:55
 
ПолитикаВладимир ПутинМария Артемовна БольшаковаКирилл ВышинскийМосковский педагогический государственный университет
 
 
