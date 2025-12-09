https://ria.ru/20251209/putin-2060876955.html
Путин собрал президентский Совет по правам человека
Путин собрал президентский Совет по правам человека - РИА Новости, 09.12.2025
Путин собрал президентский Совет по правам человека
Президент России Владимир Путин собрал президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека на ежегодное заседание
Путин проводит заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Накануне Международного дня прав человека Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Встреча проходит в режиме видеоконференции. В начале своего вступительного слова глава государства поблагодарил членов совета за проделываемую ими работу.
Путин собрал президентский Совет по правам человека
