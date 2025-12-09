Рейтинг@Mail.ru
14:25 09.12.2025 (обновлено: 15:39 09.12.2025)
Путин поблагодарил военнослужащих за службу в зоне СВО
Путин поблагодарил военнослужащих за службу в зоне СВО
Президент России Владимир Путин поблагодарил военнослужащих за службу в зоне специальной военной операции. РИА Новости, 09.12.2025
безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин поблагодарил военнослужащих за службу в зоне СВО

Путин вручил награды Героям России, выполняющим задачи в зоне СВО

Церемония вручения государственных наград в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца
Церемония вручения государственных наград в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Церемония вручения государственных наград в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил военнослужащих за службу в зоне специальной военной операции.
"Сегодня награды будут вручены военнослужащим удостоенным звания Герой России. Они проявили исключительные мужество и доблесть, выполняя задачи в зоне специальной военной операции. В сложнейших боевых условиях показали высочайший профессионализм, железный характер, умение вести за собой. Сделали все, чтобы обеспечить продвижение наших войск на ключевых направлениях. Благодарю вас за службу", - сказал глава государства в ходе церемонии вручения Героям России медалей "Золотая Звезда".
Президент РФ Владимир Путин вручает медаль Золотая Звезда Героя Российской Федерации генерал-полковнику Андрею Иванаеву на торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества. 9 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Командующий группировкой "Восток" заверил Путина в выполнении задач СВО
БезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
