Путин поблагодарил военнослужащих за службу в зоне СВО
Путин поблагодарил военнослужащих за службу в зоне СВО
Путин поблагодарил военнослужащих за службу в зоне СВО
Президент России Владимир Путин поблагодарил военнослужащих за службу в зоне специальной военной операции.
2025-12-09T14:25:00+03:00
2025-12-09T14:25:00+03:00
2025-12-09T15:39:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
россия
безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин поблагодарил военнослужащих за службу в зоне СВО
