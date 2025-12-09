https://ria.ru/20251209/putin-2060847186.html
Летчик рассказал Путину о своем героическом отце
Летчик рассказал Путину о своем героическом отце
Летчик рассказал Путину о своем героическом отце
Летчик-испытатель филиала компании "Яковлев", командир летного отряда Леонид Чикунов рассказал президенту России Владимиру Путину о своем героическом отце
Летчик рассказал Путину о своем героическом отце
Летчик-испытатель Чикунов рассказал Путину о своем героическом отце
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Летчик-испытатель филиала компании "Яковлев", командир летного отряда Леонид Чикунов рассказал президенту России Владимиру Путину о своем героическом отце, который с 17 лет сражался с противником в годы Великой Отечественной войны.
"Уважаемые товарищи, милые дамы, дорогой Владимир Владимирович, сегодня переполняют чувства радости, благодарности гордости за свою великую страну, за авиацию, за наших отцов и дедов, за своего отца, героя Великой Отечественной войны, который, пережив первый, самый страшный год блокады в Ленинграде
в 16 лет, с 17 лет с мая 1943 года громил немцев в пехоте", - сказал Чикунов на церемонии вручения Героям России
медалей "Золотая Звезда".
Он отметил, что его отец сражался с противником "с любимым автоматом ППШ", а иногда и с саперной лопаткой, штурмовал Восточный вал, форсировал Днепр.
"С 6 по 7 ноября 1943 года освобождал Киев
, Ровно
, Васильков, Дубно, Львов
, Краков
. Уже в Северной Словакии был тяжело ранен и остался без ноги, как в том фильме "Вечный зов". Когда он оказался в госпитале, молодой, быстрый, ловкий - он был чемпионом Ленинграда по спортивной гимнастике", - добавил Чикунов.
По его словам, вернувшись домой, отец помогал в отстройке ГЭС, устанавливал электрические машины на атомных подводных лодках.