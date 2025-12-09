Рейтинг@Mail.ru
Летчик рассказал Путину о своем героическом отце - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:28 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/putin-2060847186.html
Летчик рассказал Путину о своем героическом отце
Летчик рассказал Путину о своем героическом отце - РИА Новости, 09.12.2025
Летчик рассказал Путину о своем героическом отце
Летчик-испытатель филиала компании "Яковлев", командир летного отряда Леонид Чикунов рассказал президенту России Владимиру Путину о своем героическом отце,... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T15:28:00+03:00
2025-12-09T15:28:00+03:00
общество
россия
ленинград
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060817847_3:0:1198:672_1920x0_80_0_0_67453a3c8dfe34336c1d859d7155f564.jpg
https://ria.ru/20250430/peskov-2014315320.html
россия
ленинград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060817847_152:0:1048:672_1920x0_80_0_0_4112a2aed81ee6e0abd72541e766d5ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, ленинград, владимир путин
Общество, Россия, Ленинград, Владимир Путин
Летчик рассказал Путину о своем героическом отце

Летчик-испытатель Чикунов рассказал Путину о своем героическом отце

Церемония вручения государственных наград в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца
Церемония вручения государственных наград в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Церемония вручения государственных наград в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Летчик-испытатель филиала компании "Яковлев", командир летного отряда Леонид Чикунов рассказал президенту России Владимиру Путину о своем героическом отце, который с 17 лет сражался с противником в годы Великой Отечественной войны.
"Уважаемые товарищи, милые дамы, дорогой Владимир Владимирович, сегодня переполняют чувства радости, благодарности гордости за свою великую страну, за авиацию, за наших отцов и дедов, за своего отца, героя Великой Отечественной войны, который, пережив первый, самый страшный год блокады в Ленинграде в 16 лет, с 17 лет с мая 1943 года громил немцев в пехоте", - сказал Чикунов на церемонии вручения Героям России медалей "Золотая Звезда".
Он отметил, что его отец сражался с противником "с любимым автоматом ППШ", а иногда и с саперной лопаткой, штурмовал Восточный вал, форсировал Днепр.
"С 6 по 7 ноября 1943 года освобождал Киев, Ровно, Васильков, Дубно, Львов, Краков. Уже в Северной Словакии был тяжело ранен и остался без ноги, как в том фильме "Вечный зов". Когда он оказался в госпитале, молодой, быстрый, ловкий - он был чемпионом Ленинграда по спортивной гимнастике", - добавил Чикунов.
По его словам, вернувшись домой, отец помогал в отстройке ГЭС, устанавливал электрические машины на атомных подводных лодках.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на Федеральном просветительском марафоне Знание. Первые - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Песков рассказал о подвиге летчика Маресьева
30 апреля, 12:35
 
ОбществоРоссияЛенинградВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала