Летчик рассказал Путину о своем героическом отце

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Летчик-испытатель филиала компании "Яковлев", командир летного отряда Леонид Чикунов рассказал президенту России Владимиру Путину о своем героическом отце, который с 17 лет сражался с противником в годы Великой Отечественной войны.

"Уважаемые товарищи, милые дамы, дорогой Владимир Владимирович, сегодня переполняют чувства радости, благодарности гордости за свою великую страну, за авиацию, за наших отцов и дедов, за своего отца, героя Великой Отечественной войны, который, пережив первый, самый страшный год блокады в Ленинграде в 16 лет, с 17 лет с мая 1943 года громил немцев в пехоте", - сказал Чикунов на церемонии вручения Героям России медалей "Золотая Звезда".

Он отметил, что его отец сражался с противником "с любимым автоматом ППШ", а иногда и с саперной лопаткой, штурмовал Восточный вал, форсировал Днепр.

"С 6 по 7 ноября 1943 года освобождал Киев Ровно , Васильков, Дубно, Львов Краков . Уже в Северной Словакии был тяжело ранен и остался без ноги, как в том фильме "Вечный зов". Когда он оказался в госпитале, молодой, быстрый, ловкий - он был чемпионом Ленинграда по спортивной гимнастике", - добавил Чикунов.