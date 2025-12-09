Командующий "Востоком" пообещал выполнить все поставленные Путиным задачи

"Уверяю вас, товарищ верховный главнокомандующий, что мы и дальше отдадим все силы, чтобы обеспечить безопасность нашей страны, ее развитие за правое дело. Уверен, что все определенные вами цели и поставленные задачи будут успешно выполнены. Победа будет за нами. Служу России!" - сказал Иванаев на церемонии.