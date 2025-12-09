https://ria.ru/20251209/putin-2060845856.html
Командующий "Востоком" пообещал выполнить все поставленные Путиным задачи
Командующий "Востоком" пообещал выполнить все поставленные Путиным задачи - РИА Новости, 09.12.2025
Командующий "Востоком" пообещал выполнить все поставленные Путиным задачи
Командующий войсками группировки "Восток" в зоне СВО Андрей Иванаев пообещал президенту РФ Владимиру Путину, что все поставленные главой государства задачи... РИА Новости, 09.12.2025
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Командующий войсками группировки "Восток" в зоне СВО Андрей Иванаев пообещал президенту РФ Владимиру Путину, что все поставленные главой государства задачи будут выполнены.
Во вторник в Кремле Путин
вручил медали "Золотая Звезда" Героям России
. Среди награжденных оказался в том числе Иванаев.
"Уверяю вас, товарищ верховный главнокомандующий, что мы и дальше отдадим все силы, чтобы обеспечить безопасность нашей страны, ее развитие за правое дело. Уверен, что все определенные вами цели и поставленные задачи будут успешно выполнены. Победа будет за нами. Служу России!" - сказал Иванаев на церемонии.
Кроме того, командующий группировкой войск подчеркнул, что высокая государственная награда - это не личный подвиг, а боевой труд солдат, офицеров, генералов, которые мужественно выполняли и продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.