Командующий "Востоком" пообещал выполнить все поставленные Путиным задачи - РИА Новости, 09.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:26 09.12.2025
Командующий "Востоком" пообещал выполнить все поставленные Путиным задачи
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин вручает медаль "Золотая Звезда" Героя Российской Федерации генерал-полковнику Андрею Иванаеву на торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества
Президент РФ Владимир Путин вручает медаль "Золотая Звезда" Героя Российской Федерации генерал-полковнику Андрею Иванаеву на торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Командующий войсками группировки "Восток" в зоне СВО Андрей Иванаев пообещал президенту РФ Владимиру Путину, что все поставленные главой государства задачи будут выполнены.
Во вторник в Кремле Путин вручил медали "Золотая Звезда" Героям России. Среди награжденных оказался в том числе Иванаев.
"Уверяю вас, товарищ верховный главнокомандующий, что мы и дальше отдадим все силы, чтобы обеспечить безопасность нашей страны, ее развитие за правое дело. Уверен, что все определенные вами цели и поставленные задачи будут успешно выполнены. Победа будет за нами. Служу России!" - сказал Иванаев на церемонии.
Кроме того, командующий группировкой войск подчеркнул, что высокая государственная награда - это не личный подвиг, а боевой труд солдат, офицеров, генералов, которые мужественно выполняли и продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
