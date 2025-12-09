https://ria.ru/20251209/putin-2060837868.html
Командующий группировкой "Восток" заверил Путина в выполнении задач СВО
Командующий группировкой "Восток" заверил Путина в выполнении задач СВО - РИА Новости, 09.12.2025
Командующий группировкой "Восток" заверил Путина в выполнении задач СВО
Группировка "Восток" выполнит все поставленные цели и задачи в зоне СВО, заверил командующий группировкой "Восток", Герой Российской Федерации,...
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Группировка "Восток" выполнит все поставленные цели и задачи в зоне СВО, заверил командующий группировкой "Восток", Герой Российской Федерации, генерал-полковник Андрей Иванаев Верховного главнокомандующего Владимира Путина.
Во вторник в Кремле Путин
вручил Иванаеву медаль "Золотая Звезда" и присвоил звание Героя Российской Федерации.
"Для меня это не просто признание. Это большая ответственность. Хочу отметить, что высокая награда - это не личный подвиг. Это боевой труд солдат, офицеров, генералов группировки, которые мужественно выполняли и продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Мы и дальше отдадим все силы для того, чтобы обеспечить безопасность нашей страны, ее развитие, за правое дело. Уверен, что все определенные вами цели и поставленные задачи будут успешно выполнены. Победа будет за нами", - сказал Иванаев.