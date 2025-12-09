Рейтинг@Mail.ru
Командующий группировкой "Восток" заверил Путина в выполнении задач СВО
Специальная военная операция на Украине
 
14:58 09.12.2025 (обновлено: 15:08 09.12.2025)
Командующий группировкой "Восток" заверил Путина в выполнении задач СВО
Командующий группировкой "Восток" заверил Путина в выполнении задач СВО
2025
Командующий группировкой "Восток" заверил Путина в выполнении задач СВО

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Группировка "Восток" выполнит все поставленные цели и задачи в зоне СВО, заверил командующий группировкой "Восток", Герой Российской Федерации, генерал-полковник Андрей Иванаев Верховного главнокомандующего Владимира Путина.
Во вторник в Кремле Путин вручил Иванаеву медаль "Золотая Звезда" и присвоил звание Героя Российской Федерации.
"Для меня это не просто признание. Это большая ответственность. Хочу отметить, что высокая награда - это не личный подвиг. Это боевой труд солдат, офицеров, генералов группировки, которые мужественно выполняли и продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Мы и дальше отдадим все силы для того, чтобы обеспечить безопасность нашей страны, ее развитие, за правое дело. Уверен, что все определенные вами цели и поставленные задачи будут успешно выполнены. Победа будет за нами", - сказал Иванаев.
Михаил Гудков - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Путин наградил Героя России генерал-майора Гудкова медалью "Золотая Звезда"
6 июля, 09:09
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВладимир Путин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
