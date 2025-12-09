Рейтинг@Mail.ru
Путин пообщался с награжденными Героями России - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:54 09.12.2025 (обновлено: 18:12 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/putin-2060836248.html
Путин пообщался с награжденными Героями России
Путин пообщался с награжденными Героями России - РИА Новости, 09.12.2025
Путин пообщался с награжденными Героями России
Президент Владимир Путин пообщался с награжденными Героями России, а самый младший из присутствовавших пожелал ему здоровья, следует из видео, опубликованного в РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T14:54:00+03:00
2025-12-09T18:12:00+03:00
россия
владимир путин
день героев отечества
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060838412_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7a4881015ceb8bcb5219644ba752ed0d.jpg
https://ria.ru/20251209/putin-2060826004.html
https://ria.ru/20251209/putin-2060835506.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Мальчик пожелал Путину здоровья
Антон Афанасьев – Президенту: «Будь здоров!»
2025-12-09T14:54
true
PT0M15S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060838412_372:0:1812:1080_1920x0_80_0_0_4e13d430e8f7c3f08b78d7de3b5d000a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, день героев отечества
Россия, Владимир Путин, День Героев Отечества
Путин пообщался с награжденными Героями России

Сын Героя России Афанасьева пожелал Путину: "Будь здоров!"

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин пообщался с награжденными Героями России, а самый младший из присутствовавших пожелал ему здоровья, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале Кремля.
Сегодня глава государства вручил медали "Золотая Звезда" Героям России, а затем пригласил их в Александровский зал, чтобы пообщаться и сфотографироваться. Среди участников были члены семьи сержанта Никиты Афанасьева. Когда все выстраивались для фото, Путин закашлялся, а маленький сын Афанасьева Антон громко пожелал ему: "Будь здоров!"
Церемония вручения государственных наград в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Россияне всегда помнят героев, заявил Путин
Вчера, 14:25
"Спасибо большое", — ответил президент.
Он также побеседовал с дочерями Афанасьева и поинтересовался, чем они занимаются. Одна из девочек рассказала, что учится в девятом классе и планирует сдавать экзамен по биологии.
"Это очень перспективное направление", — отметил Путин.
Президент спросил, куда девочка планирует поступать после 11-го класса. Та назвала Спортивный университет в Санкт-Петербурге.
"Лесгафта, да? Это хороший вуз, с хорошими традициями", — заметил глава государства.
Сержанту Никите Афанасьеву присвоено звание Героя России посмертно. Путин передал "Золотую Звезду" его матери Татьяне Афанасьевой и жене Марине Бородиной.
Президент России Владимир Путин вручает награду Героя России матери погибшего на СВО сержанта Никиты Афанасьева - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Путин обнял мать Героя России, погибшего на СВО
Вчера, 14:52
 
РоссияВладимир ПутинДень Героев Отечества
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала