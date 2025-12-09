МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин пообщался с награжденными Героями России, а самый младший из присутствовавших пожелал ему здоровья, следует из Президент Владимир Путин пообщался с награжденными Героями России, а самый младший из присутствовавших пожелал ему здоровья, следует из видео , опубликованного в Telegram-канале Кремля.

Сегодня глава государства вручил медали "Золотая Звезда" Героям России, а затем пригласил их в Александровский зал, чтобы пообщаться и сфотографироваться. Среди участников были члены семьи сержанта Никиты Афанасьева. Когда все выстраивались для фото, Путин закашлялся, а маленький сын Афанасьева Антон громко пожелал ему: "Будь здоров!"

"Спасибо большое", — ответил президент.

Он также побеседовал с дочерями Афанасьева и поинтересовался, чем они занимаются. Одна из девочек рассказала, что учится в девятом классе и планирует сдавать экзамен по биологии.

"Это очень перспективное направление", — отметил Путин.

Президент спросил, куда девочка планирует поступать после 11-го класса. Та назвала Спортивный университет в Санкт-Петербурге.

"Лесгафта, да? Это хороший вуз, с хорошими традициями", — заметил глава государства.