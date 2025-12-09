https://ria.ru/20251209/putin-2060836248.html
Путин пообщался с награжденными Героями России
Президент Владимир Путин пообщался с награжденными Героями России, а самый младший из присутствовавших пожелал ему здоровья, следует из видео
2025-12-09T14:54:00+03:00
2025-12-09T14:54:00+03:00
2025-12-09T18:12:00+03:00
Мальчик пожелал Путину здоровья
Антон Афанасьев – Президенту: «Будь здоров!»
2025-12-09T14:54
Сын Героя России Афанасьева пожелал Путину: "Будь здоров!"
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости.
Президент Владимир Путин пообщался с награжденными Героями России, а самый младший из присутствовавших пожелал ему здоровья, следует из видео
, опубликованного в Telegram-канале Кремля.
Сегодня глава государства вручил медали "Золотая Звезда" Героям России, а затем пригласил их в Александровский зал, чтобы пообщаться и сфотографироваться. Среди участников были члены семьи сержанта Никиты Афанасьева. Когда все выстраивались для фото, Путин закашлялся, а маленький сын Афанасьева Антон громко пожелал ему: "Будь здоров!"
"Спасибо большое", — ответил президент.
Он также побеседовал с дочерями Афанасьева и поинтересовался, чем они занимаются. Одна из девочек рассказала, что учится в девятом классе и планирует сдавать экзамен по биологии.
"Это очень перспективное направление", — отметил Путин.
Президент спросил, куда девочка планирует поступать после 11-го класса. Та назвала Спортивный университет в Санкт-Петербурге.
"Лесгафта, да? Это хороший вуз, с хорошими традициями", — заметил глава государства.
Сержанту Никите Афанасьеву присвоено звание Героя России посмертно. Путин передал "Золотую Звезду" его матери Татьяне Афанасьевой и жене Марине Бородиной.