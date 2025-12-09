Путин обнял мать Героя России, погибшего на СВО

Путин обнял мать погибшего героя, поцеловал ее в лоб и вручил медаль сына. Президент также пожал руку супруги бойца.

На церемонии награждения президент России отметил, что военнослужащие, удостоенные звания Героя России, проявили исключительные мужество и доблесть, выполняя задачи в зоне специальной военной операции, в сложнейших боевых условиях показали высочайший профессионализм, железный характер, умение вести за собой, делали всё, чтобы обеспечить продвижение войск РФ на ключевых направлениях.