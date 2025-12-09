Рейтинг@Mail.ru
Путин обнял мать Героя России, погибшего на СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:52 09.12.2025 (обновлено: 14:56 09.12.2025)
Путин обнял мать Героя России, погибшего на СВО
Путин обнял мать Героя России, погибшего на СВО - РИА Новости, 09.12.2025
Путин обнял мать Героя России, погибшего на СВО
Президент России Владимир Путин обнял мать погибшего на СВО сержанта Никиты Афанасьева, вручая ей высокую награду Героя России за подвиг сына. РИА Новости, 09.12.2025
Путин обнял мать Героя России, погибшего на СВО

Путин вручил медаль «Золотая Звезда» матери погибшего на СВО сержанта Афанасьева

Президент России Владимир Путин вручает награду Героя России матери погибшего на СВО сержанта Никиты Афанасьева
Президент России Владимир Путин вручает награду Героя России матери погибшего на СВО сержанта Никиты Афанасьева - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин вручает награду Героя России матери погибшего на СВО сержанта Никиты Афанасьева
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обнял мать погибшего на СВО сержанта Никиты Афанасьева, вручая ей высокую награду Героя России за подвиг сына.
Во вторник, в День Героев Отечества, Путин в Кремле вручил медали "Золотая Звезда" Героям России. На церемонии было озвучено, что указом президента РФ за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, звание Героя РФ посмертно присвоено сержанту Никите Афанасьеву. Знак особого отличия, медаль "Золотая звезда" Путин передал матери сержанта Татьяне Афанасьевой и его супруге Марине Бородиной.
Путин обнял мать погибшего героя, поцеловал ее в лоб и вручил медаль сына. Президент также пожал руку супруги бойца.
На церемонии награждения президент России отметил, что военнослужащие, удостоенные звания Героя России, проявили исключительные мужество и доблесть, выполняя задачи в зоне специальной военной операции, в сложнейших боевых условиях показали высочайший профессионализм, железный характер, умение вести за собой, делали всё, чтобы обеспечить продвижение войск РФ на ключевых направлениях.
Президент РФ Владимир Путин вручает медаль Золотая Звезда Героя Российской Федерации генерал-полковнику Андрею Иванаеву на торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества. 9 декабря 2025
Путин вручил звезду Героя России командующему группировкой войск "Восток"
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, День Героев Отечества, Безопасность
 
 
