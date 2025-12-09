https://ria.ru/20251209/putin-2060835506.html
Путин обнял мать Героя России, погибшего на СВО
Президент России Владимир Путин обнял мать погибшего на СВО сержанта Никиты Афанасьева, вручая ей высокую награду Героя России за подвиг сына.
россия
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обнял мать погибшего на СВО сержанта Никиты Афанасьева, вручая ей высокую награду Героя России за подвиг сына.
Во вторник, в День Героев Отечества, Путин
в Кремле вручил медали "Золотая Звезда" Героям России
. На церемонии было озвучено, что указом президента РФ за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, звание Героя РФ посмертно присвоено сержанту Никите Афанасьеву. Знак особого отличия, медаль "Золотая звезда" Путин передал матери сержанта Татьяне Афанасьевой и его супруге Марине Бородиной.
Путин обнял мать погибшего героя, поцеловал ее в лоб и вручил медаль сына. Президент также пожал руку супруги бойца.
На церемонии награждения президент России отметил, что военнослужащие, удостоенные звания Героя России, проявили исключительные мужество и доблесть, выполняя задачи в зоне специальной военной операции, в сложнейших боевых условиях показали высочайший профессионализм, железный характер, умение вести за собой, делали всё, чтобы обеспечить продвижение войск РФ на ключевых направлениях.