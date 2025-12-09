Герой России Чикунов попросил Путина беречь себя

"Жуткие, страшные бандитские 90-е годы. Когда мы чуть не потеряли нашу великую Россию, а мы стояли именно на грани этого, и мы, летчики-испытатели, зачастую вынуждены были ночью загружать, разгружать самолеты или работать таксистами. Сейчас мы летаем практически каждый день... И за это я хочу, дорогой Владимир Владимирович, сказать Вам огромнейшее спасибо и низкий земной поклон за Вас", - сказал Чикунов в ходе церемонии.