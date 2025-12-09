https://ria.ru/20251209/putin-2060835341.html
Герой России Чикунов попросил Путина беречь себя
Герой России Леонид Чикунов поклонился президенту РФ Владимиру Путину и попросил российского лидера беречь себя. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T14:51:00+03:00
2025-12-09T14:51:00+03:00
2025-12-09T14:51:00+03:00
россия
владимир путин
общество
россия
Новости
ru-RU
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Герой России Леонид Чикунов поклонился президенту РФ Владимиру Путину и попросил российского лидера беречь себя.
Церемония вручения Героям России
медалей "Золотая звезда" прошла в Кремле в День героев Отечества.
"Жуткие, страшные бандитские 90-е годы. Когда мы чуть не потеряли нашу великую Россию, а мы стояли именно на грани этого, и мы, летчики-испытатели, зачастую вынуждены были ночью загружать, разгружать самолеты или работать таксистами. Сейчас мы летаем практически каждый день... И за это я хочу, дорогой Владимир Владимирович, сказать Вам огромнейшее спасибо и низкий земной поклон за Вас", - сказал Чикунов в ходе церемонии.
Он также отметил сложный график главы государства и попросил Путина
беречь себя.
"Просто берегите себя. Берегите себя, пожалуйста. Если что, то мы с вами, дорогой Владимир Владимирович", - сказал Чикунов, обращаясь к Путину.
Глава государства поблагодарил Героя России и пожал ему руку.
Командир летного отряда филиала "Региональных самолетов" Чикунов, при проведении испытательного полета мгновенно отреагировал на отказ комплексной системы управления самолетом, избежав катастрофы. Проявив мужество, героизм, хладнокровие и высокий профессионализм, лётчик выполнил безопасную посадку и спас таким образом жизни членов экипажа. Звание Героя РФ ему присвоено "за особые заслуги перед государством и народом и совершение героических подвигов при испытаниях новой авиационной техники".