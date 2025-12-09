https://ria.ru/20251209/putin-2060834662.html
Путин вручил звезду Героя России командующему группировкой войск "Восток"
Путин вручил звезду Героя России командующему группировкой войск "Восток" - РИА Новости, 09.12.2025
Путин вручил звезду Героя России командующему группировкой войск "Восток"
Президент РФ Владимир Путин вручил "Золотую звезду" командующему группировкой войск "Восток" генерал-полковнику Андрею Иванаеву. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T14:49:00+03:00
2025-12-09T14:49:00+03:00
2025-12-09T15:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060838715_0:254:3190:2048_1920x0_80_0_0_8a3161bdbb61467db3528a7bb968c231.jpg
https://ria.ru/20251209/putin-2060827146.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060838715_439:0:3170:2048_1920x0_80_0_0_136453d914f25c6499184be954dd1d05.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин вручил звезду Героя России командующему группировкой войск "Восток"
Путин вручил "Золотую звезду" командующему группировкой войск "Восток" Иванаеву