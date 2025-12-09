Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал военных на передовой настоящими героями - РИА Новости, 09.12.2025
14:28 09.12.2025 (обновлено: 14:35 09.12.2025)
Путин назвал военных на передовой настоящими героями
Путин назвал военных на передовой настоящими героями - РИА Новости, 09.12.2025
Путин назвал военных на передовой настоящими героями
Президент РФ Владимир Путин назвал военнослужащих на передовой настоящими героями. РИА Новости, 09.12.2025
Путин назвал военных на передовой настоящими героями

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал военнослужащих на передовой настоящими героями.
"Ну а что же говорить про наших бойцов, которые сейчас находятся на передовой, в этой новой системе отсчета применения боевых дронов и других современных средств поражения? Просто головы не поднять, а ребята воюют. Вот они и есть настоящие герои!" - сказал российский лидер на церемонии вручения Героям России медалей "Золотая Звезда".
Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества. 9 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Путин назвал подвиг штурмовиков невероятным
