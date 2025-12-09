https://ria.ru/20251209/putin-2060826004.html
Россияне всегда помнят героев, заявил Путин
Россияне всегда помнят героев, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2025
Россияне всегда помнят героев, заявил Путин
Россияне всегда помнят Героев Отечества, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T14:25:00+03:00
2025-12-09T14:25:00+03:00
2025-12-09T14:31:00+03:00
владимир путин
россия
день героев отечества
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060817847_3:0:1198:672_1920x0_80_0_0_67453a3c8dfe34336c1d859d7155f564.jpg
https://ria.ru/20251209/putin-2060823651.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060817847_152:0:1048:672_1920x0_80_0_0_4112a2aed81ee6e0abd72541e766d5ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, день героев отечества, безопасность
Владимир Путин, Россия, День Героев Отечества, Безопасность
Россияне всегда помнят героев, заявил Путин
Путин: россияне всегда помнят Героев Отечества