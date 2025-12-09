Рейтинг@Mail.ru
Россияне всегда помнят героев, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:25 09.12.2025 (обновлено: 14:31 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/putin-2060826004.html
Россияне всегда помнят героев, заявил Путин
Россияне всегда помнят героев, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2025
Россияне всегда помнят героев, заявил Путин
Россияне всегда помнят Героев Отечества, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T14:25:00+03:00
2025-12-09T14:31:00+03:00
владимир путин
россия
день героев отечества
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060817847_3:0:1198:672_1920x0_80_0_0_67453a3c8dfe34336c1d859d7155f564.jpg
https://ria.ru/20251209/putin-2060823651.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060817847_152:0:1048:672_1920x0_80_0_0_4112a2aed81ee6e0abd72541e766d5ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, день героев отечества, безопасность
Владимир Путин, Россия, День Героев Отечества, Безопасность
Россияне всегда помнят героев, заявил Путин

Путин: россияне всегда помнят Героев Отечества

Церемония вручения государственных наград в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца
Церемония вручения государственных наград в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Церемония вручения государственных наград в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россияне всегда помнят Героев Отечества, заявил президент РФ Владимир Путин.
Ежегодно День Героев Отечества отмечается в России 9 декабря.
"Сегодня праздничный день. Но мы всегда помним, благодаря кому мы отмечаем праздники подобного рода. Благодаря таким людям, которые здесь находятся, которые находятся в зале. Благодаря их родителям, их женам", - сказал Путин в ходе церемонии вручения Героям России медалей "Золотая звезда".
Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества. 9 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Герои России проявили исключительную доблесть на спецоперации, заявил Путин
Вчера, 14:21
 
Владимир ПутинРоссияДень Героев ОтечестваБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала