Путин посмертно наградил звездой Героя России сержанта Афанасьева
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:25 09.12.2025 (обновлено: 14:54 09.12.2025)
Путин посмертно наградил звездой Героя России сержанта Афанасьева
Путин посмертно наградил звездой Героя России сержанта Афанасьева - РИА Новости, 09.12.2025
Путин посмертно наградил звездой Героя России сержанта Афанасьева
Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил звездой Героя России сержанта Никиту Афанасьева, медаль "Золотая Звезда" была предана главой государства матери... РИА Новости, 09.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Путин посмертно наградил звездой Героя России сержанта Афанасьева

Путин посмертно наградил медалью "Золотая Звезда" Героя России Никиту Афанасьева

Президент РФ Владимир Путин на торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества. 9 декабря 2025
Президент РФ Владимир Путин на торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества. 9 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества. 9 декабря 2025
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил звездой Героя России сержанта Никиту Афанасьева, медаль "Золотая Звезда" была предана главой государства матери сержанта Татьяне Афанасьевой и вдове Марине Бородиной.
"Указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, звание Героя Российской Федерации посмертно присвоено сержанту Афанасьеву Никите Ивановичу, в знак особого отличия медаль "Золотая Звезда" передается матери Афанасьевой Татьяне Максутовне и супруге Бородиной Марине Александровне", - сказал ведущий церемонии вручения Героям России медалей "Золотая звезда".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Путин назвал военных на передовой настоящими героями
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир Путин
 
 
