Путин посмертно наградил звездой Героя России сержанта Афанасьева
Путин посмертно наградил звездой Героя России сержанта Афанасьева - РИА Новости, 09.12.2025
Путин посмертно наградил звездой Героя России сержанта Афанасьева
Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил звездой Героя России сержанта Никиту Афанасьева, медаль "Золотая Звезда" была предана главой государства матери... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T14:25:00+03:00
2025-12-09T14:25:00+03:00
2025-12-09T14:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
россия
россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Путин посмертно наградил звездой Героя России сержанта Афанасьева
Путин посмертно наградил медалью "Золотая Звезда" Героя России Никиту Афанасьева