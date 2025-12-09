https://ria.ru/20251209/putin-2060824579.html
В России традиции воинской славы прочны и актуальны, заявил Путин
В России традиции воинской славы прочны и актуальны, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2025
В России традиции воинской славы прочны и актуальны, заявил Путин
Сегодня Россия вновь убеждается, насколько прочны традиции воинской славы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T14:22:00+03:00
2025-12-09T14:22:00+03:00
2025-12-09T14:22:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059083983_0:0:1463:824_1920x0_80_0_0_c2163e349553de2ae78ba69452268870.jpg
https://ria.ru/20251209/putin-2060822513.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059083983_159:0:1402:932_1920x0_80_0_0_0cdd3d23a6564b6407ebb6c3f51eb1b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
В России традиции воинской славы прочны и актуальны, заявил Путин
Путин: сегодня Россия вновь убеждается, насколько прочны традиции воинской славы