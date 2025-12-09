Рейтинг@Mail.ru
В России традиции воинской славы прочны и актуальны, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:22 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/putin-2060824579.html
В России традиции воинской славы прочны и актуальны, заявил Путин
В России традиции воинской славы прочны и актуальны, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2025
В России традиции воинской славы прочны и актуальны, заявил Путин
Сегодня Россия вновь убеждается, насколько прочны традиции воинской славы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T14:22:00+03:00
2025-12-09T14:22:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059083983_0:0:1463:824_1920x0_80_0_0_c2163e349553de2ae78ba69452268870.jpg
https://ria.ru/20251209/putin-2060822513.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059083983_159:0:1402:932_1920x0_80_0_0_0cdd3d23a6564b6407ebb6c3f51eb1b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
В России традиции воинской славы прочны и актуальны, заявил Путин

Путин: сегодня Россия вновь убеждается, насколько прочны традиции воинской славы

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Сегодня Россия вновь убеждается, насколько прочны традиции воинской славы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сейчас, в непростое для нашей страны время, мы вновь убеждаемся, насколько прочны традиции воинской славы, с каким достоинством их продолжают наши современники", - сказал российский лидер на церемонии вручения Героя России медалей "Золотая Звезда".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Путин рассказал, что стоит за каждым героическим поступком участников СВО
Вчера, 14:18
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала