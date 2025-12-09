https://ria.ru/20251209/putin-2060824146.html
Путин наградил военнослужащих, совершивших подвиги в зоне СВО
2025-12-09T14:21:00+03:00
2025-12-09T14:21:00+03:00
2025-12-09T15:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
донецкая народная республика
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
день героев отечества
белгородская область
донецкая народная республика
россия
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалями "Золотая звезда" военнослужащих, совершивших подвиги в зоне СВО, в том числе сержанта Виталия Кондратова, который принял участие в свыше 250 активных наступательных действиях по захвату вражеских позиций, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественная церемония в День Героев Отечества прошла в Кремле.
Президент РФ Владимир Путин вручил медаль "Золотая Звезда" Героя Российской Федерации сержанту Виталию Кондратову на торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества.
Кондратов, стрелок батальона 7 отдельной мотострелковой бригады 3 общевойсковой армии Южного военного округа, в составе экипажа МТ-ЛБ доставлял штурмовые подразделения бригады на линию боевого соприкосновения. Один из подвигов был совершен им в районе населенного пункта Малый Северск в ДНР
. После атаки вражеского FPV-дрона Кондратов получил множественные осколочные ранения. Герою России
удалось остановить кровотечение, он продолжил выполнение поставленной боевой задачи.
Также глава государства наградил капитана Сергея Терзияна, начальника службы - штурмана службы беспилотных систем штаба 68 гвардейской мотострелковой дивизии 6 общевойсковой армии ЛенВО. Благодаря Терзияну были уничтожены восемь танков, пять БМП, шесть бронетранспортеров М113, три бронеавтомобиля HMMWV, пять боевых бронированных машин, более 150 единиц автомобильной техники, миномет, девять самоходных артиллерийских установок, 14 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами, шесть опорных пунктов и живая сила противника.
Награды также был удостоен подполковник Павел Ендовицкий, командир батальона морской пехоты 55 гвардейской дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота. Так, рота под командованием Ендовицкого отражала попытку вторжения ВСУ
в Белгородскую область
. Благодаря руководству Ендовицкого противник был полностью вытеснен. Лично возглавив оборону занятых позиций, офицер успешно командовал группами батальона морской пехоты по всей линии боевого соприкосновения, отразив 19 вражеских контратак. Действуя в составе группировки войск "Север", подразделения, возглавляемые Ендовицким, полностью освободили Варачино в Сумской области
.
Президент РФ Владимир Путин вручает медаль "Золотая Звезда" Героя Российской Федерации подполковнику Павлу Ендовицкому на торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества.
В числе награждаемых - генерал-майор Александр Майданкин, командир 127 мотострелковой дивизии 5 гвардейской общевойсковой армии Восточного военного округа. Под его руководством был грамотно спланирован и реализован замысел по освобождению населенных пунктов Бурлацкое, Привольное
, Зеленое поле, Новополь, Темировка и Ольговское. Подразделениями дивизии под командованием Майданкина было нанесено огневое поражение четырем бригадам противника, уничтожены семь танков, 27 боевых бронированных машин, девять артиллерийских орудий и более 3700 беспилотных летательных аппаратов различного типа.
Награды также удостоен Евгений Саввин, командир штурмового отряда 336 отдельной гвардейской бригады морской пехоты Балтийского флота. Штурмовой отряд под его командованием выполнял боевую задачу по захвату важных опорных пунктов противника в районе населенного пункта Левадное Запорожской области
. Благодаря грамотному руководству Саввина и точной корректировки им огня артиллерии и ударных беспилотных летательных аппаратов, населенный пункт был освобожден, а штурмовые подразделения отряда продвинулись на четыре километра по фронту обороны противника.
Президент РФ Владимир Путин вручил медаль "Золотая Звезда" Героя Российской Федерации майору Евгению Саввину на торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества.
Также Путин
наградил подполковника Дениса Бухановского, который руководил десантно-штурмовым батальоном 55 гвардейской дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота при отражении вторжения ВСУ в Курскую область
. Благодаря грамотным и решительным действиям офицера был взят под контроль туннель, который использовался противником для незаметного прохода и ротации личного состава, в результате чего подразделения ВСУ оказались в полуокружении. Силами батальона офицера в районе населенного пункта Демидовка Белгородской области противник был полностью блокирован и впоследствии уничтожен.