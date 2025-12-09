Путин наградил военнослужащих, совершивших подвиги в зоне СВО

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалями "Золотая звезда" военнослужащих, совершивших подвиги в зоне СВО, в том числе сержанта Виталия Кондратова, который принял участие в свыше 250 активных наступательных действиях по захвату вражеских позиций, передает корреспондент РИА Новости.

Также глава государства наградил капитана Сергея Терзияна, начальника службы - штурмана службы беспилотных систем штаба 68 гвардейской мотострелковой дивизии 6 общевойсковой армии ЛенВО. Благодаря Терзияну были уничтожены восемь танков, пять БМП, шесть бронетранспортеров М113, три бронеавтомобиля HMMWV, пять боевых бронированных машин, более 150 единиц автомобильной техники, миномет, девять самоходных артиллерийских установок, 14 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами, шесть опорных пунктов и живая сила противника.