https://ria.ru/20251209/putin-2060823651.html
Герои России проявили исключительную доблесть на спецоперации, заявил Путин
Герои России проявили исключительное мужество и доблесть при выполнении задач спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T14:21:00+03:00
2025-12-09T14:21:00+03:00
2025-12-09T14:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060831885_0:236:3140:2003_1920x0_80_0_0_add1016ca04dc3e0122abc134f0e998e.jpg
https://ria.ru/20251209/sila-2060819130.html
россия
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060831885_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_300c1d2c656d57a7b6c6195c9bef1cb2.jpg
безопасность, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин: Герои России проявили мужество при выполнении задач спецоперации