Герои России проявили исключительную доблесть на спецоперации, заявил Путин
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:21 09.12.2025 (обновлено: 14:44 09.12.2025)
Герои России проявили исключительную доблесть на спецоперации, заявил Путин
Герои России проявили исключительную доблесть на спецоперации, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2025
Герои России проявили исключительную доблесть на спецоперации, заявил Путин
Герои России проявили исключительное мужество и доблесть при выполнении задач спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
россия
Новости
Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества. 9 декабря 2025
Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества. 9 декабря 2025
Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества. 9 декабря 2025
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Герои России проявили исключительное мужество и доблесть при выполнении задач спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня награды будут вручены военнослужащим, удостоенным звания Героя России. Они проявили исключительное мужество и доблесть, выполняя задачи в зоне специальной военной операции. В сложнейших боевых условия показали высочайший профессионализм, железный характер, умение вести за собой", - сказал Путин на церемонии вручения Героям России медали "Золотая Звезда".
© 2025 МИА «Россия сегодня»
