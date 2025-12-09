https://ria.ru/20251209/putin-2060822064.html
Путин: вечная память героям, павшим в бою
Путин: вечная память героям, павшим в бою
Слава и вечная память всем героям, павшим в бою, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2025
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
