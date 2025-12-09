https://ria.ru/20251209/putin-2060820955.html
Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества
Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества - РИА Новости, 09.12.2025
Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с днем Героев Отечества. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T14:14:00+03:00
2025-12-09T14:14:00+03:00
2025-12-09T14:18:00+03:00
владимир путин
общество
день героев отечества
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039444398_0:0:3154:1775_1920x0_80_0_0_dfd0c664aa77b0d085d8f62268fa4e75.jpg
https://ria.ru/20251209/putin-2060822064.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039444398_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_9562b9edb4c867bb216ae4ed6ec2f7b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, день героев отечества, россия
Владимир Путин, Общество, День Героев Отечества, Россия