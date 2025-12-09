https://ria.ru/20251209/putin-2060819293.html
Путин отметил связь бойцов на передовой с совершившими подвиги предками
Путин отметил связь бойцов на передовой с совершившими подвиги предками
Бойцы, сражающиеся на передовой на фронте, стали острее чувствовать кровную связь со своими предками, совершившими подвиги, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2025
Путин: бойцы на передовой острее чувствуют связь с совершившими подвиги предками