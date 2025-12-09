Рейтинг@Mail.ru
14:11 09.12.2025 (обновлено: 14:22 09.12.2025)
Путин отметил связь бойцов на передовой с совершившими подвиги предками
Путин отметил связь бойцов на передовой с совершившими подвиги предками
Бойцы, сражающиеся на передовой на фронте, стали острее чувствовать кровную связь со своими предками, совершившими подвиги, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2025
Путин отметил связь бойцов на передовой с совершившими подвиги предками

Путин: бойцы на передовой острее чувствуют связь с совершившими подвиги предками

© РИА Новости / Кристина КормилицынаПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Бойцы, сражающиеся на передовой на фронте, стали острее чувствовать кровную связь со своими предками, совершившими подвиги, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Сейчас, в непростое для нашей страны время, мы вновь убеждаемся, насколько прочны традиции воинской славы, с каким достоинством их продолжают наши современники, в том числе совсем молодые люди, совсем молодые ребята, бойцы, сражающиеся на передовой. По личному общению знаю, на фронте они стали гораздо острее чувствовать духовную, кровную связь со своими дедами и прадедами, как никогда раньше ощущают эту преемственность и свою ответственность за наследие предков", - сказал Путин в ходе церемонии вручения Героям России медалей "Золотая звезда".
Президент РФ Владимир Путин вручает медали Героям России на торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества. 9 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Путин наградил военнослужащих, совершивших подвиги в зоне СВО
