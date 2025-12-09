Рейтинг@Mail.ru
Всех россиян объединяет преклонение перед подвигом героев СВО, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:10 09.12.2025 (обновлено: 14:18 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/putin-2060818845.html
Всех россиян объединяет преклонение перед подвигом героев СВО, заявил Путин
Всех россиян объединяет преклонение перед подвигом героев СВО, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2025
Всех россиян объединяет преклонение перед подвигом героев СВО, заявил Путин
Всех россиян объединяет преклонение перед подвигом героев специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T14:10:00+03:00
2025-12-09T14:18:00+03:00
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_7daefa2a194df1acba22b5d34bcaea28.jpg
https://ria.ru/20251127/medvedev-2058073447.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0862a4bc2c197511a45b130159d83ecc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Всех россиян объединяет преклонение перед подвигом героев СВО, заявил Путин

Путин: всех россиян объединяет преклонение перед подвигом героев СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Всех россиян объединяет преклонение перед подвигом героев специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Всех нас сейчас объединяет преклонение перед подвигом героев, понимание своей ответственности перед страной, сопричастности ее судьбе", - сказал российский лидер на церемонии вручения Героям России медалей "Золотая Звезда".
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на форуме муниципальных депутатов партии Единая Россия в Москве. 27 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Медведев назвал поддержку участников СВО важнейшей задачей "Единой России"
27 ноября, 16:01
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала