https://ria.ru/20251209/putin-2060818845.html
Всех россиян объединяет преклонение перед подвигом героев СВО, заявил Путин
Всех россиян объединяет преклонение перед подвигом героев СВО, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2025
Всех россиян объединяет преклонение перед подвигом героев СВО, заявил Путин
Всех россиян объединяет преклонение перед подвигом героев специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T14:10:00+03:00
2025-12-09T14:10:00+03:00
2025-12-09T14:18:00+03:00
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_7daefa2a194df1acba22b5d34bcaea28.jpg
https://ria.ru/20251127/medvedev-2058073447.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0862a4bc2c197511a45b130159d83ecc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия
Всех россиян объединяет преклонение перед подвигом героев СВО, заявил Путин
Путин: всех россиян объединяет преклонение перед подвигом героев СВО