Путин в Кремле вручает медали Героям России

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День героев Отечества в Кремле вручает медали "Золотая Звезда" Героям России, в том числе военнослужащим, совершившим подвиги в зоне СВО передает корреспондент РИА Новости.

Торжественная церемония проходит в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца, она приурочена к Дню Героев Отечества, который ежегодно отмечается 9 декабря.

Среди награждаемых - герои СВО, в том числе сержант Виталий Кондратов, стрелок батальона 7 отдельной мотострелковой бригады 3 общевойсковой армии Южного военного округа, который несмотря на тяжелое ранение находясь под постоянным огневым воздействием противника, доставил штурмовую группу к назначенному рубежу, обеспечив удержание занимаемых подразделениями бригады позиций. Звездой Героя Россиии также награжден генерал-майор Александр Майданкин, подполковники Денис Бухановский и Павел Ендовицкий, майор Евгений Савинов, капитан Сергей Терзиян. Все военнослужащие отличились героическими действиями в зоне СВО.