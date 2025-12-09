https://ria.ru/20251209/putin-2060818703.html
Путин в Кремле вручает медали Героям России
Путин в Кремле вручает медали Героям России - РИА Новости, 09.12.2025
Путин в Кремле вручает медали Героям России
Президент России Владимир Путин в День героев Отечества в Кремле вручает медали "Золотая Звезда" Героям России, в том числе военнослужащим, совершившим подвиги... РИА Новости, 09.12.2025
Общество, День Героев Отечества
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День героев Отечества в Кремле вручает медали "Золотая Звезда" Героям России, в том числе военнослужащим, совершившим подвиги в зоне СВО передает корреспондент РИА Новости.
Торжественная церемония проходит в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца, она приурочена к Дню Героев Отечества, который ежегодно отмечается 9 декабря.
Среди награждаемых - герои СВО, в том числе сержант Виталий Кондратов, стрелок батальона 7 отдельной мотострелковой бригады 3 общевойсковой армии Южного военного округа, который несмотря на тяжелое ранение находясь под постоянным огневым воздействием противника, доставил штурмовую группу к назначенному рубежу, обеспечив удержание занимаемых подразделениями бригады позиций. Звездой Героя Россиии также награжден генерал-майор Александр Майданкин, подполковники Денис Бухановский и Павел Ендовицкий, майор Евгений Савинов, капитан Сергей Терзиян. Все военнослужащие отличились героическими действиями в зоне СВО.
В мероприятии принимают участие более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Среди участников мероприятия – Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия, а также награждённые тремя и более орденами Мужества.