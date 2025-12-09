https://ria.ru/20251209/putin-2060818304.html
Путин отметил самоотдачу сотрудников оборонно-промышленного комплекса
Путин отметил самоотдачу сотрудников оборонно-промышленного комплекса - РИА Новости, 09.12.2025
Путин отметил самоотдачу сотрудников оборонно-промышленного комплекса
Президент России Владимир Путин отметил самоотдачу, с которой работают сотрудники оборонно-промышленного комплекса страны. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T14:10:00+03:00
2025-12-09T14:10:00+03:00
2025-12-09T14:18:00+03:00
россия
владимир путин
россия
Новости
ru-RU
Путин отметил самоотдачу сотрудников оборонно-промышленного комплекса
