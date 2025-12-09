https://ria.ru/20251209/putin-2060817566.html
Путин рассказал, что объединяет россиян
Путин рассказал, что объединяет россиян - РИА Новости, 09.12.2025
Путин рассказал, что объединяет россиян
Россиян объединяет гордость за свою Родину, за достижения предков, которые отстаивали право народа России, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2025
