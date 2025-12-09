Путин вручил медали "Золотая Звезда" Героям России

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Верховный главнокомандующий Владимир Путин в Кремле вручил военнослужащим медали "Золотая Звезда", поздравив всех россиян с Днем Героев Отечества.
"Здесь, в Георгиевском зале Кремля, продолжая традиции, заложенные еще Екатериной Великой, преклоняясь перед всеми поколениями героев, мы утверждаем и подчеркиваем неразрывность тысячелетней истории нашей страны", — сказал он на церемонии.
Глава государства вручил медали в том числе бойцам, совершившим подвиги в зоне специальной военной операции. Он поблагодарил их за исключительное мужество и доблесть при выполнении задач.
"В сложнейших боевых условиях показали высочайший профессионализм, железный характер, умение вести за собой. Сделали все, чтобы обеспечить продвижение наших войск на ключевых направлениях. Благодарю вас за службу".
Среди награжденных:
- командующий группировкой войск "Восток" Андрей Иванаев;
- командующий "Западом" Сергей Кузовлев.
- сержант Виталий Кондратов, который, несмотря на тяжелое ранение, находясь под постоянным огневым воздействием, доставил штурмовую группу к назначенному рубежу, обеспечив удержание позиций;
- прапорщик Даниил Олейников;
- младший сержант Михаил Тамбовцев;
- генерал-майор Александр Майданкин, под руководством которого был грамотно спланирован и реализован замысел по освобождению шести населенных пунктов;
- подполковники Денис Бухановский и Павел Ендовицкий.
Под их командованием войска отражали вторжение ВСУ в Курскую область и попытку проникнуть в Белгородскую;
- майор Евгений Саввин, под руководством которого было освобождено село Левадное в Запорожской области, а штурмовые подразделения отряда продвинулись на четыре километра по фронту обороны противника;
- капитан Сергей Терзиян.
Благодаря ему были уничтожены восемь танков, пять БМП, шесть бронетранспортеров, три бронеавтомобиля, пять боевых бронемашин, более 150 единиц автомобильной техники, миномет, девять самоходных артиллерийских установок, 14 пунктов управления БПЛА, шесть опорных пунктов и живая сила противника.
- летчики-испытатели Виктор Минашкин, Леонид Чикунов и Андрей Шишов.
Преклонение перед подвигом героев объединяет всех россиян, подчеркнул президент.
Посмертно он наградил звездой Героя России Никиту Афанасьева, передав медаль "Золотая Звезда" матери сержанта Татьяне и вдове Марине Бородиной.
"Слава и вечная память всем нашим павшим боевым товарищам".
Торжественное мероприятие приурочено ко Дню Героев Отечества, который ежегодно отмечают 9 декабря.
В мероприятии принимают участие более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Среди них — Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия, а также награжденные тремя и более орденами Мужества.
