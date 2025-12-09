Рейтинг@Mail.ru
Путин вручил медали "Золотая Звезда" Героям России
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
14:09 09.12.2025 (обновлено: 17:13 09.12.2025)
Путин вручил медали "Золотая Звезда" Героям России
Путин вручил медали "Золотая Звезда" Героям России
Верховный главнокомандующий Владимир Путин в Кремле вручил военнослужащим медали "Золотая Звезда", поздравив всех россиян с Днем Героев Отечества.
Путин вручил медали "Золотая Звезда" Героям России

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Верховный главнокомандующий Владимир Путин в Кремле вручил военнослужащим медали "Золотая Звезда", поздравив всех россиян с Днем Героев Отечества.
"Здесь, в Георгиевском зале Кремля, продолжая традиции, заложенные еще Екатериной Великой, преклоняясь перед всеми поколениями героев, мы утверждаем и подчеркиваем неразрывность тысячелетней истории нашей страны", — сказал он на церемонии.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Эпоха Героев. Как государство благодарит своих защитников
Вчера, 08:00
Вся политика России складывается вокруг семьи и Родины, а ее сила и ее победы заключаются в исторической правоте, отметил Путин. Сейчас страна в непростое для себя время вновь убеждается в том, насколько прочны традиции воинской славы и с каким достоинством их продолжают современники.
Глава государства вручил медали в том числе бойцам, совершившим подвиги в зоне специальной военной операции. Он поблагодарил их за исключительное мужество и доблесть при выполнении задач.
«
"В сложнейших боевых условиях показали высочайший профессионализм, железный характер, умение вести за собой. Сделали все, чтобы обеспечить продвижение наших войск на ключевых направлениях. Благодарю вас за службу".
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Среди награжденных:
  • командующий группировкой войск "Восток" Андрей Иванаев;
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПутин вручает медаль "Золотая Звезда" Герою России генерал-полковнику Иванаеву
Президент РФ Владимир Путин вручает медаль Золотая Звезда Героя Российской Федерации генерал-полковнику Андрею Иванаеву на торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Путин вручает медаль "Золотая Звезда" Герою России генерал-полковнику Иванаеву
  • командующий "Западом" Сергей Кузовлев.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПутин вручает медаль "Золотая Звезда" Герою России генерал-полковнику Кузовлеву
Президент РФ Владимир Путин вручил медаль Золотая Звезда Героя Российской Федерации генерал-полковнику Сергею Кузовлеву на торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Путин вручает медаль "Золотая Звезда" Герою России генерал-полковнику Кузовлеву
  • сержант Виталий Кондратов, который, несмотря на тяжелое ранение, находясь под постоянным огневым воздействием, доставил штурмовую группу к назначенному рубежу, обеспечив удержание позиций;
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПутин вручает медаль "Золотая Звезда" Герою России сержанту Кондратову
Президент РФ Владимир Путин вручил медаль Золотая Звезда Героя Российской Федерации сержанту Виталию Кондратову на торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Путин вручает медаль "Золотая Звезда" Герою России сержанту Кондратову
  • прапорщик Даниил Олейников;
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПутин вручает медаль "Золотая Звезда" Героя России прапорщику Олейникову
Президент РФ Владимир Путин вручил медаль Золотая Звезда Героя Российской Федерации прапорщику Даниилу Олейникову на торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Путин вручает медаль "Золотая Звезда" Героя России прапорщику Олейникову
  • младший сержант Михаил Тамбовцев;
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПутин вручает медаль "Золотая Звезда" Герою России младшему сержанту Тамбовцеву
Президент РФ Владимир Путин вручил медаль Золотая Звезда Героя Российской Федерации младшему сержанту Михаилу Тамбовцеву на торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Путин вручает медаль "Золотая Звезда" Герою России младшему сержанту Тамбовцеву
  • генерал-майор Александр Майданкин, под руководством которого был грамотно спланирован и реализован замысел по освобождению шести населенных пунктов;
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПутин вручает медаль "Золотая Звезда" Герою России генерал-майору Майданкину
Президент РФ Владимир Путин вручил медаль Золотая Звезда Героя Российской Федерации генерал-майору Александру Майданкину на торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Путин вручает медаль "Золотая Звезда" Герою России генерал-майору Майданкину
  • подполковники Денис Бухановский и Павел Ендовицкий.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПутин вручает медаль "Золотая Звезда" Герою России подполковнику Бухановскому
Президент РФ Владимир Путин вручает медаль Золотая Звезда Героя Российской Федерации полковнику Денису Бухановскому на торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Путин вручает медаль "Золотая Звезда" Герою России подполковнику Бухановскому
Под их командованием войска отражали вторжение ВСУ в Курскую область и попытку проникнуть в Белгородскую;
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПутин вручает медаль "Золотая Звезда" Герою России подполковнику Ендовицкому
Президент РФ Владимир Путин вручил медаль Золотая Звезда Героя Российской Федерации подполковнику Павлу Ендовицкому на торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Путин вручает медаль "Золотая Звезда" Герою России подполковнику Ендовицкому
  • майор Евгений Саввин, под руководством которого было освобождено село Левадное в Запорожской области, а штурмовые подразделения отряда продвинулись на четыре километра по фронту обороны противника;
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПутин вручает медаль "Золотая Звезда" Герою России майору Саввину
Президент РФ Владимир Путин вручает медаль Золотая Звезда Героя Российской Федерации майору Евгению Саввину на торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Путин вручает медаль "Золотая Звезда" Герою России майору Саввину
  • капитан Сергей Терзиян.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПутин вручает медаль "Золотая Звезда" Герою России капитану Терзияну
Президент РФ Владимир Путин вручил медаль Золотая Звезда Героя Российской Федерации капитану Сергею Терзияну на торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Путин вручает медаль "Золотая Звезда" Герою России капитану Терзияну
Благодаря ему были уничтожены восемь танков, пять БМП, шесть бронетранспортеров, три бронеавтомобиля, пять боевых бронемашин, более 150 единиц автомобильной техники, миномет, девять самоходных артиллерийских установок, 14 пунктов управления БПЛА, шесть опорных пунктов и живая сила противника.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПутин вручает медаль "Золотая Звезда" Герою России шеф-пилоту компании "Туполев" Минашкину
Президент РФ Владимир Путин вручает медаль Золотая Звезда Героя Российской Федерации шеф-пилоту, летчику-испытателю компании Туполев Виктору Минашкину - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Путин вручает медаль "Золотая Звезда" Герою России шеф-пилоту компании "Туполев" Минашкину
  • летчики-испытатели Виктор Минашкин, Леонид Чикунов и Андрей Шишов.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПутин вручает медаль "Золотая Звезда" Герою России командиру летного отряда компании "Яковлев" Чикунову
Президент РФ Владимир Путин вручает медаль Золотая Звезда Героя Российской Федерации командиру летного отряда, летчику-испытателю компании Яковлев Леониду Чекунову - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Путин вручает медаль "Золотая Звезда" Герою России командиру летного отряда компании "Яковлев" Чикунову
Преклонение перед подвигом героев объединяет всех россиян, подчеркнул президент.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПутин вручает медаль "Золотая Звезда" Герою России начальнику летной службы Объединенной авиастроительной корпорации Шишову
Президент РФ Владимир Путин вручает медаль Золотая Звезда Героя Российской Федерации начальнику летной службы, летчику-испытателю Объединенной авиастроительной корпорации Андрей Шишов - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Путин вручает медаль "Золотая Звезда" Герою России начальнику летной службы Объединенной авиастроительной корпорации Шишову
Посмертно он наградил звездой Героя России Никиту Афанасьева, передав медаль "Золотая Звезда" матери сержанта Татьяне и вдове Марине Бородиной.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПутин передает медаль "Золотая Звезда" матери и вдове Героя России сержанта Афанасьева
Президент РФ Владимир Путин на торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Путин передает медаль "Золотая Звезда" матери и вдове Героя России сержанта Афанасьева
«
"Слава и вечная память всем нашим павшим боевым товарищам".
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Торжественное мероприятие приурочено ко Дню Героев Отечества, который ежегодно отмечают 9 декабря.
В мероприятии принимают участие более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Среди них — Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия, а также награжденные тремя и более орденами Мужества.
Президент РФ Владимир Путин на праздновании 20-летия международного телеканала RT в Большом театре в Москве - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Путин пообщался с участниками СВО, ставшими героями фильмов
17 октября, 20:21
 
