Путин рассказал, что роднит героев России
14:09 09.12.2025 (обновлено: 21:09 09.12.2025)
Путин рассказал, что роднит героев России
Путин рассказал, что роднит героев России - РИА Новости, 09.12.2025
Путин рассказал, что роднит героев России
Совершивших героические поступки роднит готовность превыше всего ставить интересы Родины, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2025
россия, общество, владимир путин, день героев отечества
Россия, Общество, Владимир Путин, День Героев Отечества
Путин рассказал, что роднит героев России

Путин: героев России роднит готовность превыше всего ставить интересы Родины

Церемония вручения государственных наград в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца
Церемония вручения государственных наград в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Церемония вручения государственных наград в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Совершивших героические поступки роднит готовность превыше всего ставить интересы Родины, заявил президент России Владимир Путин.
"Воины, солдаты и офицеры, сотрудники специальных служб и правоохранительных органов, первопроходцы, покорители космоса, летчики, полярники, врачи, то есть и представители мирных профессий, совершившие героические поступки, всех их роднит готовность превыше всего ставить интересы Родины. Их жизнь — зримое воплощение характера, духа нашего народа, его неисчерпаемой силы", — сказал российский лидер на церемонии вручения Героям России медалей "Золотая Звезда".
Россия, Общество, Владимир Путин, День Героев Отечества
 
 
