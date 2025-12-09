https://ria.ru/20251209/putin-2060776886.html
Путин и Субианто обсудят развитие стратегического партнерства
Путин и Субианто обсудят развитие стратегического партнерства
Президент России Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто планируют обсудить развитие стратегического партнерства, а также актуальную международную РИА Новости, 09.12.2025
индонезия, россия, прабово субианто, владимир путин
