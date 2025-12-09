https://ria.ru/20251209/putin-2060771488.html
На прямую линию поступают много пожеланий здоровья Путину
Много пожеланий и здоровья президенту России Владимиру Путину поступают на прямую линию, рассказала участница команды "Молодежка Народного фронта", оператор... РИА Новости, 09.12.2025
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
