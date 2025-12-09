На прямую линию Путина поступило более 550 тысяч обращений

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Более 550 тысяч обращений поступило на прямую линию с Владимиром Путиным, передает "Россия 24".
"Как нам рассказали в кол-центре, сегодня (их число. — Прим. ред.) уже перевалило за полмиллиона, если быть точнее, то 552 тысячи обращений уже зафиксировано", — сообщили в эфире телеканала.
Путин ежедневно просматривает обращения на прямую линию
8 декабря, 20:35
Отмечается, что самым популярным способом задать вопрос остается телефонный звонок.
Это можно сделать по номеру 8-800-200-40-40.
На втором месте — чат-бот на национальной платформе MАХ, на третьем — соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники".
Кроме того, обратиться к президенту можно через сайт moskva-putinu.ru, а также с помощью СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40.
Сбор вопросов на "Итоги года с Владимиром Путиным" стартовал в минувший четверг. Он продлится вплоть до окончания программы, которая выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 мск. В этом году, как и в прошлом, обращения будет расшифровывать "ГигаЧат" Сбербанка.