На прямую линию Путина поступило более 550 тысяч обращений

"Как нам рассказали в кол-центре, сегодня (их число. — Прим. ред.) уже перевалило за полмиллиона, если быть точнее, то 552 тысячи обращений уже зафиксировано", — сообщили в эфире телеканала.

Сбор вопросов на "Итоги года с Владимиром Путиным" стартовал в минувший четверг. Он продлится вплоть до окончания программы, которая выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 мск. В этом году, как и в прошлом, обращения будет расшифровывать "ГигаЧат" Сбербанка.