СМИ рассказали о шаге Путина, который испугал Запад

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Недавний государственный визит президента России Владимира Путина в Индию стал шоком для западных стран, которые на протяжении многих лет пытались сделать его более сговорчивым, пишет The Indian Express.
"Его визит в Индию по приглашению премьер-министра Нарендры Моди потряс некоторые столицы западных стран. Запад много раз предпринимал безуспешные попытки укротить Путина. В 2014 году приостановили членство России в "Большой восьмерке", это случилось после того, как Путин присоединил Крым. Но тот не стал умолять Запад о пощаде, а объявил, что Россия прекращает членство в этом объединении. А в 2022 году он бросил военный вызов украинскому режиму, видя, как тот обращается с русскоязычным населением Донбасса. Путин также категорически возразил против действий Украины по вступлению в НАТО", — говорится в материале.
В Кремле назвали Индию суверенным государством
8 декабря, 13:26
По мнению автора статьи, этот визит останется в памяти благодаря мощному сигналу о том, что эпоха однополярного мира заканчивается.
"В мире уже подходят к концу дни гегемонистского порядка, формируется подлинная многополярность, основанная на принципах стратегической автономии, и, что самое главное, в международных отношениях уже нет места двуличию и двойным стандартам", — сообщается в публикации.
Трамп назвал Моди своим другом
7 декабря, 04:16
Государственный визит российского лидера в Индию проходил 4-5 декабря. В пятницу состоялись его переговоры с премьер-министром государства Нарендрой Моди, а позже в этот день он отдельно побеседовал с президентом Драупади Мурму.
Путин отметил, что цель визита заключалась не только в обсуждении вопросов энергетики и подписании контрактов, но и в том, чтобы развивать многоплановые отношения с Нью-Дели по разным направлениям.
Песков оценил перспективы поставок нефти в Индию
8 декабря, 13:30
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>