СМИ рассказали о шаге Путина, который испугал Запад
08:58 09.12.2025 (обновлено: 17:19 09.12.2025)
СМИ рассказали о шаге Путина, который испугал Запад
в мире
россия
индия
республика крым
визит путина в индию — 2025
нато
владимир путин
нарендра моди
в мире, россия, индия, республика крым, визит путина в индию — 2025, нато, владимир путин, нарендра моди, драупади мурму
В мире, Россия, Индия, Республика Крым, Визит Путина в Индию — 2025, НАТО, Владимир Путин, Нарендра Моди, Драупади Мурму
СМИ рассказали о шаге Путина, который испугал Запад

The Indian Express: визит Путина в Индию по приглашению Моди потряс Запад

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарном заседании Российско-индийского форума импортеров в Нью-Дели
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российско-индийского форума импортеров в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российско-индийского форума импортеров в Нью-Дели. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Недавний государственный визит президента России Владимира Путина в Индию стал шоком для западных стран, которые на протяжении многих лет пытались сделать его более сговорчивым, пишет The Indian Express.
"Его визит в Индию по приглашению премьер-министра Нарендры Моди потряс некоторые столицы западных стран. Запад много раз предпринимал безуспешные попытки укротить Путина. В 2014 году приостановили членство России в "Большой восьмерке", это случилось после того, как Путин присоединил Крым. Но тот не стал умолять Запад о пощаде, а объявил, что Россия прекращает членство в этом объединении. А в 2022 году он бросил военный вызов украинскому режиму, видя, как тот обращается с русскоязычным населением Донбасса. Путин также категорически возразил против действий Украины по вступлению в НАТО", — говорится в материале.
Индийский флаг на фоне Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В Кремле назвали Индию суверенным государством
8 декабря, 13:26
По мнению автора статьи, этот визит останется в памяти благодаря мощному сигналу о том, что эпоха однополярного мира заканчивается.
"В мире уже подходят к концу дни гегемонистского порядка, формируется подлинная многополярность, основанная на принципах стратегической автономии, и, что самое главное, в международных отношениях уже нет места двуличию и двойным стандартам", — сообщается в публикации.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Трамп назвал Моди своим другом
7 декабря, 04:16
Государственный визит российского лидера в Индию проходил 4-5 декабря. В пятницу состоялись его переговоры с премьер-министром государства Нарендрой Моди, а позже в этот день он отдельно побеседовал с президентом Драупади Мурму.
Путин отметил, что цель визита заключалась не только в обсуждении вопросов энергетики и подписании контрактов, но и в том, чтобы развивать многоплановые отношения с Нью-Дели по разным направлениям.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Песков оценил перспективы поставок нефти в Индию
8 декабря, 13:30
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреРоссияИндияРеспублика КрымВизит Путина в Индию — 2025НАТОВладимир ПутинНарендра МодиДраупади Мурму
 
 
