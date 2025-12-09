https://ria.ru/20251209/putin-2060705354.html
Путин поручил создать группу для сохранения объектов культурного наследия
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин распорядился
создать рабочую группу для повышения эффективности мероприятий по сохранению объектов культурного наследия, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Образовать межведомственную рабочую группу по повышению эффективности мероприятий по сохранению находящихся в неудовлетворительном состоянии объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации", - говорится в документе.
Согласно документу, рабочую группу возглавит заместитель руководителя администрации президента РФ (руководитель межведомственной рабочей группы) Максим Орешкин.
Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.