Путин поручил создать группу для сохранения объектов культурного наследия - РИА Новости, 09.12.2025
03:04 09.12.2025 (обновлено: 03:17 09.12.2025)
Путин поручил создать группу для сохранения объектов культурного наследия
2025
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин распорядился создать рабочую группу для повышения эффективности мероприятий по сохранению объектов культурного наследия, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Образовать межведомственную рабочую группу по повышению эффективности мероприятий по сохранению находящихся в неудовлетворительном состоянии объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации", - говорится в документе.
Согласно документу, рабочую группу возглавит заместитель руководителя администрации президента РФ (руководитель межведомственной рабочей группы) Максим Орешкин.
Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Путин подписал указ о создании Фонда президентских грантов
Россия Владимир Путин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
