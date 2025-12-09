https://ria.ru/20251209/putin-2060704169.html
В 85 регионах используют медицинские изделия с применением ИИ
Медицинские изделия и сервисы, созданные с применением технологий ИИ, используются в 85 субъектах России, говорится в Стратегии развития здравоохранения в РФ до РИА Новости, 09.12.2025
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.
Медицинские изделия и сервисы, созданные с применением технологий ИИ, используются в 85 субъектах России, говорится в Стратегии развития здравоохранения в РФ до 2030 года, которую утвердил
президент Владимир Путин.
Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"В 85 субъектах Российской Федерации используются медицинские изделия и сервисы, созданные с применением технологий искусственного интеллекта, позволяющие осуществлять обработку медицинских изображений и анализ интегрированных электронных медицинских карт", - говорится в документе.
Также отмечается, что количество проведенных телемедицинских консультаций по сравнению с 2019 годом увеличилось более чем в 20 раз, в 2024 году их число превысило 15 миллионов.