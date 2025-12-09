В 85 регионах используют медицинские изделия с применением ИИ

"В 85 субъектах Российской Федерации используются медицинские изделия и сервисы, созданные с применением технологий искусственного интеллекта, позволяющие осуществлять обработку медицинских изображений и анализ интегрированных электронных медицинских карт", - говорится в документе.

Также отмечается, что количество проведенных телемедицинских консультаций по сравнению с 2019 годом увеличилось более чем в 20 раз, в 2024 году их число превысило 15 миллионов.