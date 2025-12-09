Рейтинг@Mail.ru
02:44 09.12.2025
В 85 регионах используют медицинские изделия с применением ИИ
Медицинские изделия и сервисы, созданные с применением технологий ИИ, используются в 85 субъектах России, говорится в Стратегии развития здравоохранения в РФ до РИА Новости, 09.12.2025
общество, россия, владимир путин, здоровье - общество
Общество, Россия, Владимир Путин, Здоровье - Общество
В 85 регионах РФ используют медицинские изделия с применением ИИ

© Depositphotos.com / Alexander RathsУченый во время работы в лаборатории
Ученый во время работы в лаборатории - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Depositphotos.com / Alexander Raths
Ученый во время работы в лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Медицинские изделия и сервисы, созданные с применением технологий ИИ, используются в 85 субъектах России, говорится в Стратегии развития здравоохранения в РФ до 2030 года, которую утвердил президент Владимир Путин.
Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"В 85 субъектах Российской Федерации используются медицинские изделия и сервисы, созданные с применением технологий искусственного интеллекта, позволяющие осуществлять обработку медицинских изображений и анализ интегрированных электронных медицинских карт", - говорится в документе.
Также отмечается, что количество проведенных телемедицинских консультаций по сравнению с 2019 годом увеличилось более чем в 20 раз, в 2024 году их число превысило 15 миллионов.
Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Мурашко рассказал о медицинских изделиях, зарегистрированных в России
10 ноября, 10:09
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинЗдоровье - Общество
 
 
