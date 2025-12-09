Путин подписал указ об утверждении Стратегии развития здравоохранения

"Постановляю: Утвердить прилагаемую Стратегию развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2030 года", — говорится в документе.

Согласно указу, глава государства постановил правительству в 6-месячный срок утвердить план мероприятий по реализации Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2030 года.