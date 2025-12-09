https://ria.ru/20251209/putin-2060702575.html
Путин подписал указ об утверждении Стратегии развития здравоохранения
Путин подписал указ об утверждении Стратегии развития здравоохранения - РИА Новости, 09.12.2025
Путин подписал указ об утверждении Стратегии развития здравоохранения
Президент Владимир Путин утвердил Стратегию развития здравоохранения в России до 2030 года, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T02:15:00+03:00
2025-12-09T02:15:00+03:00
2025-12-09T02:36:00+03:00
Путин подписал указ об утверждении Стратегии развития здравоохранения
Путин утвердил Стратегию развития здравоохранения в РФ до 2030 года