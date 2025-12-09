Путин подписал указ о приеме в гражданство России журналиста Бертолази

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство итальянского независимого журналиста Элизео Бертолази и президента ассоциации "Помогите нам спасти детей", почетного гражданина Беслана Эннио Бордато, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

"B соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Бертолази Элизео, родившийся 30 декабря 1960 года в Италии , Бордато Эннио, родившийся 30 марта 1957 года в Италии", - говорится в документе.

Кроме того, гражданство РФ получили три американца, 12 французов и один немец.

Бордато - основатель и президент благотворительной ассоциации "Помогите нам спасти детей", почетный гражданин Беслана, с его помощью Италию посетили более 60 бывших заложников. С 2014 года он оказывает помощь Донбассу, а в 2025 году впервые посетил ДНР. Бордато побывал в Мариупольской больнице №2, куда с 2023 года присылает оборудование.