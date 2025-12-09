https://ria.ru/20251209/putin-2060695417.html
Путин переименовал Совет по защите нацинтересов в Арктике
Путин переименовал Совет по защите нацинтересов в Арктике - РИА Новости, 09.12.2025
Путин переименовал Совет по защите нацинтересов в Арктике
Президент России Владимир Путин для повышения эффективности российской морской политики переименовал Совет по защите национальных интересов РФ в Арктике в Совет РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T00:04:00+03:00
2025-12-09T00:04:00+03:00
2025-12-09T00:04:00+03:00
арктика
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_220:0:2466:1263_1920x0_80_0_0_a8cb86f66b62fe7f8dda2ef7583a5938.jpg
https://ria.ru/20250711/kreml-2028543301.html
арктика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_405:0:2519:1585_1920x0_80_0_0_cdf3c474a1d00b9f81a42cf4beb00109.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арктика, россия, владимир путин, общество
Арктика, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин переименовал Совет по защите нацинтересов в Арктике
Путин дополнил название Совета по защите интересов в Арктике