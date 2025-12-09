Рейтинг@Mail.ru
В России вынесли приговор иностранке по делу о финансировании терроризма - РИА Новости, 09.12.2025
22:32 09.12.2025
В России вынесли приговор иностранке по делу о финансировании терроризма
В России вынесли приговор иностранке по делу о финансировании терроризма - РИА Новости, 09.12.2025
В России вынесли приговор иностранке по делу о финансировании терроризма
Второй западный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы 33-летнюю гражданку иностранного государства Уринбоеву Махбубахон Хусанбой кизи,... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T22:32:00+03:00
2025-12-09T22:32:00+03:00
россия
москва
сирия
происшествия
россия
москва
сирия
россия, москва, сирия, происшествия
Россия, Москва, Сирия, Происшествия
В России вынесли приговор иностранке по делу о финансировании терроризма

РИА Новости: гражданку Сирии осудили в РФ на 15 лет за финансирование терроризма

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы 33-летнюю гражданку иностранного государства Уринбоеву Махбубахон Хусанбой кизи, обвиняемую в пособничестве в финансировании террористической деятельности, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд признал Уринбоеву виновной и приговорил к наказанию в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Фигурантке вменяется совершение преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 33 и части 4 статьи 205.1 (пособничество в финансировании террористической деятельности) УК РФ.
Судом установлено, что Уринбоева, выражая поддержку лицам, воюющим на территории Сирийской Арабской Республики (САР) в составе международного террористического сообщества "Катиба Таухид валь-Джихад", структурно входящего в состав международной террористической организации "Хейат Тахрир аш-Шам", которые осуществляют террористическую деятельность на территории САР, с целью оказания содействия в организации финансирования членов указанного террористического сообщества и по указанию радикалов в октябре 2022 года, находясь в Москве, предоставила реквизиты своей банковской карты и доступ в личный кабинет в мобильном банке. На карту от иного лица поступили деньги в сумме 6500 рублей, которые в дальнейшем были направлены радикалами на финансирование указанных террористических сообществ, рассказали в инстанции.
"Катиба Таухид валь-Джихад" и "Хейат Тахрир аш-Шам" признаны террористическими организациями, их деятельность в РФ запрещена.
НАК назвал число заблокированных счетов лиц, финансировавших терроризм
Вчера, 12:21
 
Россия Москва Сирия Происшествия
 
 
