В суде пояснили, имеет ли значение приговор мошенникам в споре по жилью

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Вступивший в силу приговор мошенникам, под чьим влиянием жертва продала квартиру, не имеет значения при рассмотрении спора о признании сделки о продаже жилья третьему лицу недействительной, следует из судебных документов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Кассационный суд пришел к такому заключению при рассмотрении апелляции по гражданскому делу по так называемой схеме Долиной . Согласно материалам дела, обманутая мошенниками жительница Москвы в 2022 году продала квартиру покупателю, не связанному с ними, и передала аферистам деньги, а затем отказалась отдавать жилье и стала требовать признать сделку недействительной. Апелляция встала на сторону обманутого продавца. Но это решение оспорили как покупатель, так и прокуратура. Ранее суд вынес приговор двоим мошенникам, под чьим влиянием москвичка продала оспариваемую квартиру.

"Обосновав свой вывод о признании сделки недействительной фактически только наличием приговоров осужденным по части четвертой статьи 159 УК России за хищение денежных средств, полученных от продажи квартиры, имеющих, по мнению суда апелляционной инстанции, для разрешения настоящего спора преюдициальное значение по смыслу части четвертой статьи 61 ГПК России, суд апелляционной инстанции не учел, что в соответствии с указанной нормой вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого он вынесен, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом", — говорится в документе.

Кассационная инстанция отметила, что при таком положении апелляционное определение не может быть признано законным и поэтому подлежит отмене.

В последнее время в России участились случаи, когда продавцы недвижимости, получив деньги, отказываются передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что стали жертвами мошенников ("схема Долиной"). На практике суды часто признают такие сделки недействительными, возвращая собственность продавцам. По итогу покупатель недвижимости остается без денег и жилья.

В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования певицы Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с решением оставить квартиру Долиной. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.