Семь работников ЖКХ Верхневолжья удостоили премии губернатора области

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В 2025 году семь работников сферы жилищно-коммунального и газового хозяйства Верхневолжья удостоены премии губернатора Тверской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Решение о поощрении специалистов принято на заседании президиума регионального правительства во вторник под руководством временно исполняющего обязанности губернатора Виталия Королева.

Премия в сфере ЖКХ присуждается в семи номинациях. В этом году было заявлено 28 участников. При оценке учитывались стаж работы в отрасли, внедрение специалистами новых технологий и рационализаторские предложения, повышение профессионального уровня, общественная активность, обучение молодых работников, соблюдение правил охраны труда и другие показатели.

В номинации "Лучший работник теплоэнергетического комплекса" одержал победу Андрей Дунаев – инженер участка муниципального предприятия городских тепловых сетей "БМПГЭТС" из Бежецкого округа.

Лучшим работником водоснабжения и водоотведения признан Андрей Авдеев – слесарь аварийно-восстановительных работ пятого разряда ООО "Тверь Водоканал".

Победителем в номинации "Лучший работник электроэнергетического комплекса" стал Андрей Бойков из Селижаровского округа – электромонтер по обслуживанию электроустановок четвертого разряда оперативно-диспетчерской службы АО "Тверьгорэлектро".

Премия в номинации "Лучший работник в сфере управления жилищным фондом" присвоена Оксане Чебыкиной – начальнику управления эксплуатацией жилого фонда муниципального автономного учреждения "Благоустройство города Ржева".

Лучший работник в сфере обслуживания жилищного фонда Верхневолжья в этом году – Александр Бутузов, который трудится слесарем-сантехником в МУП "Жилищная эксплуатационная компания Редкино" Конаковского округа.

Электрогазосварщик АО "Газпром газораспределение Тверь" из города Нелидова Андрей Кириллов получил наивысшую оценку в номинации "Лучший работник газового хозяйства".