Семь работников ЖКХ Верхневолжья удостоили премии губернатора области
Тверская область
 
15:21 09.12.2025
Семь работников ЖКХ Верхневолжья удостоили премии губернатора области
Семь работников ЖКХ Верхневолжья удостоили премии губернатора области - РИА Новости, 09.12.2025
Семь работников ЖКХ Верхневолжья удостоили премии губернатора области
В 2025 году семь работников сферы жилищно-коммунального и газового хозяйства Верхневолжья удостоены премии губернатора Тверской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.12.2025
тверская область
жкх
виталий королев
андрей дунаев
газпром
Семь работников ЖКХ Верхневолжья удостоили премии губернатора области

Семь работников ЖКХ Верхневолжья получили премию губернатора области в 2025 году

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В 2025 году семь работников сферы жилищно-коммунального и газового хозяйства Верхневолжья удостоены премии губернатора Тверской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Решение о поощрении специалистов принято на заседании президиума регионального правительства во вторник под руководством временно исполняющего обязанности губернатора Виталия Королева.
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В Верхневолжье ведут общественный контроль качества ремонта дорог
Вчера, 14:08
Премия в сфере ЖКХ присуждается в семи номинациях. В этом году было заявлено 28 участников. При оценке учитывались стаж работы в отрасли, внедрение специалистами новых технологий и рационализаторские предложения, повышение профессионального уровня, общественная активность, обучение молодых работников, соблюдение правил охраны труда и другие показатели.
В номинации "Лучший работник теплоэнергетического комплекса" одержал победу Андрей Дунаев – инженер участка муниципального предприятия городских тепловых сетей "БМПГЭТС" из Бежецкого округа.
Лучшим работником водоснабжения и водоотведения признан Андрей Авдеев – слесарь аварийно-восстановительных работ пятого разряда ООО "Тверь Водоканал".
Победителем в номинации "Лучший работник электроэнергетического комплекса" стал Андрей Бойков из Селижаровского округа – электромонтер по обслуживанию электроустановок четвертого разряда оперативно-диспетчерской службы АО "Тверьгорэлектро".
Премия в номинации "Лучший работник в сфере управления жилищным фондом" присвоена Оксане Чебыкиной – начальнику управления эксплуатацией жилого фонда муниципального автономного учреждения "Благоустройство города Ржева".
Лучший работник в сфере обслуживания жилищного фонда Верхневолжья в этом году – Александр Бутузов, который трудится слесарем-сантехником в МУП "Жилищная эксплуатационная компания Редкино" Конаковского округа.
Электрогазосварщик АО "Газпром газораспределение Тверь" из города Нелидова Андрей Кириллов получил наивысшую оценку в номинации "Лучший работник газового хозяйства".
Специалист ООО "Управляющая компания Комсервис" из ЗАТО Озерный Светлана Дикаева признана лучшим работником в сфере благоустройства, озеленения и санитарной очистки населенных пунктов.
Зрители а зале - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Победителей кинофестиваля "Русское сердце" назвали в Тверской области
8 декабря, 18:26
 
Тверская область, ЖКХ, Виталий Королев, Андрей Дунаев, Газпром
 
 
