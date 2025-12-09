https://ria.ru/20251209/pravitelstvo-2060953174.html
Правительство подготовило второй пакет мер по защите от мошенников
Правительство подготовило второй пакет мер по защите от мошенников - РИА Новости, 09.12.2025
Правительство подготовило второй пакет мер по защите от мошенников
Правительство подготовило второй пакет мер по защите россиян от телефонных аферистов и мошенников в Сети, в него вошли около 20 мер, заявил вице-премьер Дмитрий РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T20:19:00+03:00
2025-12-09T20:19:00+03:00
2025-12-09T20:59:00+03:00
общество
россия
дмитрий григоренко
технологии
мошенничество
происшествия
правительство рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845837065_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_c30d6ac84739f8c341e77d13e47e116b.jpg
https://ria.ru/20251208/moshenniki-2060467763.html
https://ria.ru/20251208/mvd-2060506172.html
https://ria.ru/20251209/putin-2060878969.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845837065_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0977fec83b306662717615bc30113363.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий григоренко, технологии, мошенничество, происшествия, правительство рф
Общество, Россия, Дмитрий Григоренко, Технологии, Мошенничество, Происшествия, Правительство РФ
Правительство подготовило второй пакет мер по защите от мошенников
Правительство подготовило второй пакет по защите от мошенников из 20 мер
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Правительство подготовило второй пакет мер по защите россиян от телефонных аферистов и мошенников в Сети, в него вошли около 20 мер, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко.
"В него вошли около 20 инициатив, направленных на борьбу с киберпреступностью", — сказал он.
- запрет на международные звонки без согласия абонента и обязательная маркировка таких вызовов;
- введение детских сим-карт, которое даст родителям возможность защитить детей от нежелательного контента без необходимости подачи дополнительных заявлений;
- новые способы восстановления доступа к порталу "Госуслуги", в том числе с помощью биометрии и при личном обращении в МФЦ;
- ограничения по количеству банковских карт.
"Это позволит уменьшить масштабы мошенничества, ограничив возможность массового выпуска карт, которые часто используются для обналичивания похищенных средств", — пояснил Григоренко.
Ранее во вторник на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент Владимир Путин
заявил, что сейчас обсуждается второй пакет мер борьбы с телефонным мошенничеством, а третий уже на подходе.
Первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу в июне. Он включает порядка 30 инициатив, которые вводят поэтапно. Так, с 1 августа россияне получили возможность отказаться от СМС-рассылок, а с 1 сентября — от спам-звонков.