Правительство подготовило второй пакет мер по защите от мошенников

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Правительство подготовило второй пакет мер по защите россиян от телефонных аферистов и мошенников в Сети, в него вошли около 20 мер, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

"В него вошли около 20 инициатив, направленных на борьбу с киберпреступностью", — сказал он.

Среди них:

запрет на международные звонки без согласия абонента и обязательная маркировка таких вызовов;

введение детских сим-карт, которое даст родителям возможность защитить детей от нежелательного контента без необходимости подачи дополнительных заявлений;

новые способы восстановления доступа к порталу "Госуслуги", в том числе с помощью биометрии и при личном обращении в МФЦ;

ограничения по количеству банковских карт.

"Это позволит уменьшить масштабы мошенничества, ограничив возможность массового выпуска карт, которые часто используются для обналичивания похищенных средств", — пояснил Григоренко.

Ранее во вторник на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент Владимир Путин заявил, что сейчас обсуждается второй пакет мер борьбы с телефонным мошенничеством, а третий уже на подходе.