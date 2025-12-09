Рейтинг@Mail.ru
Правительство подготовило второй пакет мер по защите от мошенников
20:19 09.12.2025 (обновлено: 20:59 09.12.2025)
Правительство подготовило второй пакет мер по защите от мошенников
Правительство подготовило второй пакет мер по защите россиян от телефонных аферистов и мошенников в Сети, в него вошли около 20 мер, заявил вице-премьер Дмитрий
общество
россия
дмитрий григоренко
технологии
мошенничество
происшествия
правительство рф
общество, россия, дмитрий григоренко, технологии, мошенничество, происшествия, правительство рф
Общество, Россия, Дмитрий Григоренко, Технологии, Мошенничество, Происшествия, Правительство РФ
Правительство подготовило второй пакет мер по защите от мошенников

Правительство подготовило второй пакет по защите от мошенников из 20 мер

Дом правительства. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Правительство подготовило второй пакет мер по защите россиян от телефонных аферистов и мошенников в Сети, в него вошли около 20 мер, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко.
"В него вошли около 20 инициатив, направленных на борьбу с киберпреступностью", — сказал он.
Среди них:
  • запрет на международные звонки без согласия абонента и обязательная маркировка таких вызовов;
  • введение детских сим-карт, которое даст родителям возможность защитить детей от нежелательного контента без необходимости подачи дополнительных заявлений;
  • новые способы восстановления доступа к порталу "Госуслуги", в том числе с помощью биометрии и при личном обращении в МФЦ;
  • ограничения по количеству банковских карт.
"Это позволит уменьшить масштабы мошенничества, ограничив возможность массового выпуска карт, которые часто используются для обналичивания похищенных средств", — пояснил Григоренко.
Ранее во вторник на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент Владимир Путин заявил, что сейчас обсуждается второй пакет мер борьбы с телефонным мошенничеством, а третий уже на подходе.
Первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу в июне. Он включает порядка 30 инициатив, которые вводят поэтапно. Так, с 1 августа россияне получили возможность отказаться от СМС-рассылок, а с 1 сентября — от спам-звонков.
ОбществоРоссияДмитрий ГригоренкоТехнологииМошенничествоПроисшествияПравительство РФ
 
 
