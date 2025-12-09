https://ria.ru/20251209/prava-2060841344.html
Правозащитники обвинили США и Европу в подавлении гражданских свобод
Правозащитники обвинили США и Европу в подавлении гражданских свобод
2025-12-09T15:11:00+03:00
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. США, Германия, Франция и Италия все больше подавляют гражданские права своего населения, следует из отчета международной правозащитной организации CIVICUS, посвященного состоянию гражданских свобод в странах мира.
"В Европе
рейтинг Франции
, Германии
и Италии
понизился с "ограниченного" до "затрудненного", указывая на ухудшение условий для гражданского общества в Европейском союзе... В Америках условия для гражданского общества ухудшились в Аргентине
и США
, у обоих теперь статус "затрудненный", - говорится в отчете CIVICUS, опубликованном изданием EUObserver.
Согласно документу, оценка состояния гражданских прав делится на пять категорий: "открытое", "ограниченное", "затрудненное", "подавляемое" и "закрытое". Как говорится в отчете, лишь 3,4% мирового населения живет в странах, в которых гражданские свободы неограниченны.
Описывая состояние гражданских свобод во Франции, организация напоминает о введении все большего числа ограничений из-за мобилизации, а также о враждебном отношении властей к гражданскому обществу на фоне политического кризиса. Говоря о ФРГ, CIVICUS пишет о жестком подавлении свободы слова и проявлений солидарности с Палестиной
, в том числе протестов. В свою очередь, власти Италии приняли ряд новых законов, существенно расширив полномочия правоохранительных органов, а также введя новые и ужесточив старые наказания.
Согласно отчету, рейтинг США был понижен после того, как к власти пришел президент Дональд Трамп
. CIVICUS сообщает о "расшатывании" Вашингтоном институтов демократии, международного сотрудничества и правосудия, подавлении свободы слова и задействовании военных при реагировании на протесты.
Кроме того, в отчете говорится об ухудшении защиты гражданских свобод в Швейцарии
и Израиле
: у первой оценка их состояния понизилась до "ограниченного", а у второго - до "подавляемого".