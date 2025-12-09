Правозащитники обвинили США и Европу в подавлении гражданских свобод

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. США, Германия, Франция и Италия все больше подавляют гражданские права своего населения, следует из отчета международной правозащитной организации CIVICUS, посвященного состоянию гражданских свобод в странах мира.

Согласно документу, оценка состояния гражданских прав делится на пять категорий: "открытое", "ограниченное", "затрудненное", "подавляемое" и "закрытое". Как говорится в отчете, лишь 3,4% мирового населения живет в странах, в которых гражданские свободы неограниченны.