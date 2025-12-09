Рейтинг@Mail.ru
Правозащитники обвинили США и Европу в подавлении гражданских свобод - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:11 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/prava-2060841344.html
Правозащитники обвинили США и Европу в подавлении гражданских свобод
Правозащитники обвинили США и Европу в подавлении гражданских свобод - РИА Новости, 09.12.2025
Правозащитники обвинили США и Европу в подавлении гражданских свобод
США, Германия, Франция и Италия все больше подавляют гражданские права своего населения, следует из отчета международной правозащитной организации CIVICUS,... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T15:11:00+03:00
2025-12-09T15:11:00+03:00
в мире
сша
германия
франция
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932800763_0:38:3003:1727_1920x0_80_0_0_726fec3d1ddca841a6f9e0b802afa980.jpg
https://ria.ru/20251209/evropa-2060688569.html
https://ria.ru/20251208/svo-2060470537.html
сша
германия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932800763_28:0:2464:1827_1920x0_80_0_0_a0a2c0fbfe3d6b10bbecbb3aa576081b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, германия, франция, дональд трамп
В мире, США, Германия, Франция, Дональд Трамп
Правозащитники обвинили США и Европу в подавлении гражданских свобод

CIVICUS: США, Германия, Франция и Италия все больше подавляют гражданские права

© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. США, Германия, Франция и Италия все больше подавляют гражданские права своего населения, следует из отчета международной правозащитной организации CIVICUS, посвященного состоянию гражданских свобод в странах мира.
Европе рейтинг Франции, Германии и Италии понизился с "ограниченного" до "затрудненного", указывая на ухудшение условий для гражданского общества в Европейском союзе... В Америках условия для гражданского общества ухудшились в Аргентине и США, у обоих теперь статус "затрудненный", - говорится в отчете CIVICUS, опубликованном изданием EUObserver.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Запад сплотился. Судьба Европы решена
Вчера, 08:00
Согласно документу, оценка состояния гражданских прав делится на пять категорий: "открытое", "ограниченное", "затрудненное", "подавляемое" и "закрытое". Как говорится в отчете, лишь 3,4% мирового населения живет в странах, в которых гражданские свободы неограниченны.
Описывая состояние гражданских свобод во Франции, организация напоминает о введении все большего числа ограничений из-за мобилизации, а также о враждебном отношении властей к гражданскому обществу на фоне политического кризиса. Говоря о ФРГ, CIVICUS пишет о жестком подавлении свободы слова и проявлений солидарности с Палестиной, в том числе протестов. В свою очередь, власти Италии приняли ряд новых законов, существенно расширив полномочия правоохранительных органов, а также введя новые и ужесточив старые наказания.
Согласно отчету, рейтинг США был понижен после того, как к власти пришел президент Дональд Трамп. CIVICUS сообщает о "расшатывании" Вашингтоном институтов демократии, международного сотрудничества и правосудия, подавлении свободы слова и задействовании военных при реагировании на протесты.
Кроме того, в отчете говорится об ухудшении защиты гражданских свобод в Швейцарии и Израиле: у первой оценка их состояния понизилась до "ограниченного", а у второго - до "подавляемого".
Боевая работа на Красноармейском направлении в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
"Армия разваливается": на Западе заявили о ЧП в зоне СВО
8 декабря, 02:08
 
В миреСШАГерманияФранцияДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала