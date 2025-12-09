https://ria.ru/20251209/pozhar-2060728597.html
Пожар в здании колледжа в Новосибирске локализовали
Пожар в здании колледжа в Новосибирске локализован на площади 700 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 09.12.2025
