Пожар в здании колледжа в Новосибирске локализовали - РИА Новости, 09.12.2025
09:12 09.12.2025 (обновлено: 09:47 09.12.2025)
Пожар в здании колледжа в Новосибирске локализовали
Пожар в здании колледжа в Новосибирске локализован на площади 700 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 09.12.2025
происшествия
новосибирск
россия
новосибирская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в Новосибирском педагогическом колледже
Пожар вспыхнул в Новосибирском педагогическом колледже
происшествия, новосибирск, россия, новосибирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новосибирск, Россия, Новосибирская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в здании колледжа в Новосибирске локализовали

Пожар в здании колледжа в Новосибирске локализовали на 700 квадратах

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пожар в здании колледжа в Новосибирске локализован на площади 700 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
По данным МЧС РФ, пожар произошел во вторник в педагогическом колледже в Новосибирске, эвакуированы 670 человек. Возгорание произошло в кабинете на третьем этаже и перешло на крышу трехэтажного здания на площади 700 квадратных метров. Тушение продолжается. СУСК по Новосибирской области сообщало, что причиной возгорания в здании Новосибирского педагогического колледжа, по предварительным данным, стало замыкание электропроводки.
"Принятыми мерами пожар в здании колледжа локализован в 08.56 на площади 700 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
На юго-западе Москвы ликвидировали пожар в строительном городке
ПроисшествияНовосибирскРоссияНовосибирская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
