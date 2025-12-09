https://ria.ru/20251209/postradavshie-2060711386.html
Информации о пострадавших при землетрясении в Японии россиянах не поступало
Информации о пострадавших при землетрясении в Японии среди российских граждан к этому часу не поступало, сказал представитель дипмиссии РИА Новости. РИА Новости, 09.12.2025
