Информации о пострадавших при землетрясении в Японии россиянах не поступало - РИА Новости, 09.12.2025
04:57 09.12.2025 (обновлено: 09:36 09.12.2025)
Информации о пострадавших при землетрясении в Японии россиянах не поступало
Информации о пострадавших при землетрясении в Японии россиянах не поступало - РИА Новости, 09.12.2025
Информации о пострадавших при землетрясении в Японии россиянах не поступало
Информации о пострадавших при землетрясении в Японии среди российских граждан к этому часу не поступало, сказал представитель дипмиссии РИА Новости. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T04:57:00+03:00
2025-12-09T09:36:00+03:00
в мире
аомори (префектура)
япония
санаэ такаити
аомори (префектура)
япония
в мире, аомори (префектура), япония, санаэ такаити
В мире, Аомори (префектура), Япония, Санаэ Такаити
Информации о пострадавших при землетрясении в Японии россиянах не поступало

Дипмиссия РФ: информации о пострадавших при землетрясении в Японии россиянах нет

© AP Photo / Eugene HoshikoФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Флаг Японии. Архивное фото
ТОКИО, 9 дек – РИА Новости. Информации о пострадавших при землетрясении в Японии среди российских граждан к этому часу не поступало, сказал представитель дипмиссии РИА Новости.
"Информации о пострадавших среди российских граждан нет, обращений от них к этому часу не поступало", - сказал РИА Новости дипломат.
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в районе префектуры Аомори в понедельник, объявлялась угроза цунами. Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров у восточного побережья префектуры. Максимальная сила толчков составила 6+ по семибалльной шкале.
Во вторник утром премьер-министр Японии Санаэ Такаити на брифинге в своей канцелярии сообщила о 30 пострадавших в результате землетрясения.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В результате землетрясения в Японии пострадали 30 человек
В миреАомори (префектура)ЯпонияСанаэ Такаити
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
