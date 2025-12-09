https://ria.ru/20251209/posol-2060769205.html
Путин освободил Баздникина от обязанностей посла в Северной Македонии
Путин освободил Баздникина от обязанностей посла в Северной Македонии - РИА Новости, 09.12.2025
Путин освободил Баздникина от обязанностей посла в Северной Македонии
Президент России Владимир Путин освободил Сергея Баздникина от обязанностей посла РФ в Северной Македонии, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T11:40:00+03:00
2025-12-09T11:40:00+03:00
2025-12-09T11:45:00+03:00
россия
северная македония
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152976/52/1529765238_0:443:4172:2790_1920x0_80_0_0_49eb199f24962fdb1e7b51ddd7550c4e.jpg
https://ria.ru/20251202/andreev-2059303870.html
россия
северная македония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152976/52/1529765238_452:0:4172:2790_1920x0_80_0_0_7d05f8072f72a512de18840d41afcce7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, северная македония, владимир путин
Россия, Северная Македония, Владимир Путин
Путин освободил Баздникина от обязанностей посла в Северной Македонии
Путин освободил Баздникина от должности посла России в Северной Македонии