00:25 09.12.2025 (обновлено: 03:59 09.12.2025)
Ким Чен Ын выразил соболезнования Путину в связи с кончиной посла России
Ким Чен Ын выразил соболезнования Путину в связи с кончиной посла России
в мире, россия, кндр, пхеньян, ким чен ын, владимир путин, александр мацегора
В мире, Россия, КНДР, Пхеньян, Ким Чен Ын, Владимир Путин, Александр Мацегора
Ким Чен Ын выразил соболезнования Путину в связи с кончиной посла России

Ким Чен Ын выразил соболезнования Путину в связи с кончиной посла Мацегоры

© Фото : ЦТАККим Чен Ын
Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Фото : ЦТАК
Ким Чен Ын. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын направил телеграмму президенту России Владимиру Путину и выразил соболезнования посольству России в связи с кончиной российского посла в Пхеньяне Александра Мацегоры, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Восьмого декабря генеральный секретарь Трудовой партии Кореи и председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын направил телеграмму с выражением соболезнований президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину связи с тем, что 6 декабря 2025 года чрезвычайный и полномочный посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора скончался. Генеральный секретарь ТПК Ким Чен Ын выразил глубокие соболезнования посольству РФ по смерти товарища Мацегоры", - сообщает радиостанция.
Ким Чен Ын в телеграмме от себя и от имени правительства КНДР выразил Путину, руководству РФ и семье скончавшегося глубокие соболезнования.
"Товарищ Ким Чен Ын отметил, что товарищ Мацегора был близким другом и товарищем корейского народа, который посвятил всю свою жизнь делу развития корейско-российских дружеских отношений на протяжении более чем 30 лет, и в процесс укрепления и развития отношений между Кореей и Россией в прочные союзные отношения, какими они являются сегодня", - пишет ЦТАК.
Лидер КНДР отметил, что дипломат отдавал всю свою неистощимую энергию ради этого дела.
"Ким Чен Ын заявил, что утрата товарища Мацегоры в такой момент, когда отношения между двумя странами вступили в важную историческую фазу развития, является поистине прискорбным событием и представляет собой большую потерю не только для российского правительства и народа, но и для него самого и народа КНДР", - пишет ЦТАК.
Ким Чен Ын подчеркнул, что благородная жизнь Мацегоры, посвященная боевой дружбе народов КНДР и России и выполнению их общего дела, будет "вечно сиять и пребывать в памяти" народов двух стран. Он также искренне пожелал утешения и покоя семье скончавшегося посла.
В миреРоссияКНДРПхеньянКим Чен ЫнВладимир ПутинАлександр Мацегора
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала