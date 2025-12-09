Ким Чен Ын выразил соболезнования Путину в связи с кончиной посла России

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын направил телеграмму президенту России Владимиру Путину и выразил соболезнования посольству России в связи с кончиной российского посла в Пхеньяне Александра Мацегоры, передает Лидер КНДР Ким Чен Ын направил телеграмму президенту России Владимиру Путину и выразил соболезнования посольству России в связи с кончиной российского посла в Пхеньяне Александра Мацегоры, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын в телеграмме от себя и от имени правительства КНДР выразил Путину, руководству РФ и семье скончавшегося глубокие соболезнования.

"Товарищ Ким Чен Ын отметил, что товарищ Мацегора был близким другом и товарищем корейского народа, который посвятил всю свою жизнь делу развития корейско-российских дружеских отношений на протяжении более чем 30 лет, и в процесс укрепления и развития отношений между Кореей и Россией в прочные союзные отношения, какими они являются сегодня", - пишет ЦТАК.

Лидер КНДР отметил, что дипломат отдавал всю свою неистощимую энергию ради этого дела.

"Ким Чен Ын заявил, что утрата товарища Мацегоры в такой момент, когда отношения между двумя странами вступили в важную историческую фазу развития, является поистине прискорбным событием и представляет собой большую потерю не только для российского правительства и народа, но и для него самого и народа КНДР", - пишет ЦТАК.