Путин пообещал посмотреть списки на помилование осужденных
Путин пообещал посмотреть списки на помилование осужденных - РИА Новости, 09.12.2025
Путин пообещал посмотреть списки на помилование осужденных
Президент РФ Владимир Путин пообещал посмотреть подготовленные правозащитниками списки на помилование впервые осужденных за нетяжкие и ненасильственные... РИА Новости, 09.12.2025
общество
владимир путин
россия
россия
РИА Новости
2025
РИА Новости
Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
Путин пообещал посмотреть списки на помилование осужденных
Путин пообещал посмотреть списки на помилование впервые осужденных