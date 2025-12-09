Приднестровье призвало Молдавию устранить дискриминацию студентов из ПМР

ТИРАСПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Эксперты Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) по вопросам образования на встрече в режиме видеоконференции с молдавскими коллегами призвали устранить дискриминационную практику в отношении приднестровских студентов, обучающихся в Молдавии, сообщила во вторник пресс-служба МИД ПМР.
"В ходе заседания приднестровская сторона, в частности, призвала к устранению дискриминационных практик в отношении приднестровских учащихся в Молдове, выражающихся в незаконных требованиях о повторном прохождении курса среднего образования при поступлении в вузы Молдовы, попытках Кишинёва препятствовать обучению приднестровцев в зарубежных вузах, навязывании молдавских дубликатов документов об образовании, а также требовании прохождения фактически неисполнимых процедур легализации", - говорится в сообщении.
Наряду с этим представители ПМР потребовали от молдавской стороны прекратить агрессивное давление на приднестровскую молодёжь, студентов, а также сотрудников и руководство Приднестровского госуниверситета им. Т.Г. Шевченко при прохождении пограничного контроля в аэропорту Кишинёва, отметила пресс-служба.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
