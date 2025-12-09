Приднестровье призвало Молдавию устранить дискриминацию студентов из ПМР

Наряду с этим представители ПМР потребовали от молдавской стороны прекратить агрессивное давление на приднестровскую молодёжь, студентов, а также сотрудников и руководство Приднестровского госуниверситета им. Т.Г. Шевченко при прохождении пограничного контроля в аэропорту Кишинёва, отметила пресс-служба.