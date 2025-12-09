Рейтинг@Mail.ru
Приднестровье призвало Молдавию устранить дискриминацию студентов из ПМР - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:21 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/pmr-2060941563.html
Приднестровье призвало Молдавию устранить дискриминацию студентов из ПМР
Приднестровье призвало Молдавию устранить дискриминацию студентов из ПМР - РИА Новости, 09.12.2025
Приднестровье призвало Молдавию устранить дискриминацию студентов из ПМР
Эксперты Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) по вопросам образования на встрече в режиме видеоконференции с молдавскими коллегами призвали устранить... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T19:21:00+03:00
2025-12-09T19:21:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
ссср
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785706384_0:13:1350:772_1920x0_80_0_0_7c482a8de131847e06fd853ec22664f8.jpg
https://ria.ru/20251207/voronin-2060442168.html
https://ria.ru/20251201/moldavija-2059056508.html
молдавия
кишинев
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785706384_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_5878c291ffdabd4fade609f84ad09b2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, ссср
В мире, Молдавия, Кишинев, СССР
Приднестровье призвало Молдавию устранить дискриминацию студентов из ПМР

МИД ПМР: Приднестровье призвало Молдавию устранить дискриминацию студентов

© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТИРАСПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Эксперты Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) по вопросам образования на встрече в режиме видеоконференции с молдавскими коллегами призвали устранить дискриминационную практику в отношении приднестровских студентов, обучающихся в Молдавии, сообщила во вторник пресс-служба МИД ПМР.
"В ходе заседания приднестровская сторона, в частности, призвала к устранению дискриминационных практик в отношении приднестровских учащихся в Молдове, выражающихся в незаконных требованиях о повторном прохождении курса среднего образования при поступлении в вузы Молдовы, попытках Кишинёва препятствовать обучению приднестровцев в зарубежных вузах, навязывании молдавских дубликатов документов об образовании, а также требовании прохождения фактически неисполнимых процедур легализации", - говорится в сообщении.
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
В Молдавии заявили о срыве Кишиневом переговоров "5+2" с Приднестровьем
7 декабря, 19:21
Наряду с этим представители ПМР потребовали от молдавской стороны прекратить агрессивное давление на приднестровскую молодёжь, студентов, а также сотрудников и руководство Приднестровского госуниверситета им. Т.Г. Шевченко при прохождении пограничного контроля в аэропорту Кишинёва, отметила пресс-служба.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Молдавия разрушает экономику Приднестровья, заявил политолог
1 декабря, 23:20
 
В миреМолдавияКишиневСССР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала